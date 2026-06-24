Κύμα καύσωνα: 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία – «Θα καταρριφθούν τα ρεκόρ θερμοκρασιών»

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία συνεχίζει να εντείνεται, με τη Météo France να έχει θέσει 58 νομούς σε κόκκινο συναγερμό και να προειδοποιεί για πιθανά νέα ρεκόρ θερμοκρασίας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, που φτάνουν έως και 43°C τοπικά, έχουν ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων στην περιοχή του Παρισιού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Γαλλία καύσωνας
Φωτογραφία: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία συνεχίζει να εξαπλώνεται, με τη Météo France να έχει θέσει 58 νομούς σε κόκκινο συναγερμό καθώς «η ακραία ζέστη κερδίζει έδαφος προς την περιοχή Hauts-de-France».
  • Αναμένονται νέα ρεκόρ θερμοκρασιών, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 39°C έως 42°C και τοπικά τους 43°C, ενώ ακόμη και τα ξημερώματα οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές, φτάνοντας τους 26°C στο Παρίσι.
  • Λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων και μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή του Ιλ-ντε-Φρανς για την ασφάλεια των επιβατών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία συνεχίζει να εξαπλώνεται και σήμερα. Η Météo France έχει θέσει 58 νομούς σε κόκκινο συναγερμό, καθώς «η ακραία ζέστη κερδίζει έδαφος προς την περιοχή Hauts-de-France».

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη: 40 νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία, «κόκκινος συναγερμός» σε Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία – «Το Λονδίνο ψήνεται»

«Θα πρέπει να περιμένουμε να καταρριφθούν νέα ρεκόρ», προειδοποιεί το Météo France

Όπως και χθες, θα κάνει πολύ ζέστη, εξηγεί το Météo France στο δελτίο του που δημοσιεύτηκε στις 6 π.μ.

«Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, οι μέγιστες θερμοκρασίες άλλαξαν ελάχιστα σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, παραμένοντας εξαιρετικά υψηλές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με 39°C έως 42°C σε ένα μεγάλο δυτικό μισό (τοπικά 43°C στην πλευρά του Πουατού-Σαρέντ-Βαλ ντε Λίγηρα), με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να κερδίζουν λίγο περισσότερο έδαφος προς το Hauts-de-France», αναφέρει η ανακοίνωση.

Γαλλία: Παίκτης της Ligue 2 νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Ανασύρθηκε από τον ποταμό Ροδανό

«Θα πρέπει να περιμένουμε να καταρριφθούν νέα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων όλων των μηνών μαζί», προειδοποιεί ο οργανισμός.

Γαλλία: 54 νομοί σε κόκκινο συναγερμό – Αποπνικτική νύχτα με ρεκόρ θερμοκρασιών

58 τμήματα σε κόκκινο συναγερμό, οι θερμοκρασίες φτάνουν ήδη τους 26°C τα ξημερώματα στο Παρίσι

«Μια παράταση της κόκκινης προειδοποίησης για καύσωνα είναι πιθανή για την Πέμπτη» για ορισμένα από τα 31 άλλα τμήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πορτοκαλί χρώμα, προειδοποιεί η υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Météo France, οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την αυγή. Στις 5 π.μ., κυμάνθηκαν μεταξύ 19 και 26°C στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και μεταξύ 25 και 29°C στο Παρίσι και τα εσωτερικά προάστιά του.

Στην πρωτεύουσα, η θερμοκρασία ήταν ακριβώς 26°C στις 5 π.μ., ενώ στο Μπορντό, τα θερμόμετρα έδειχναν 27°C. Θερμοκρασίες 29°C καταγράφηκαν επίσης στη Λα Ροσέλ και 26°C στη Διέππη.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων

Ο διαχειριστής μεταφορών του Ιλ-ντε-Φρανς, Ile-de-France Mobilités (IDFM), και οι εταιρείες RATP και SNCF προειδοποίησαν το βράδυ της Τρίτης ότι αναμένονται και πάλι καθυστερήσεις και ακυρώσεις τρένων την Τετάρτη στην περιοχή, λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

«Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών», τόνισαν η IDFM και οι φορείς εκμετάλλευσης σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη το βράδυ. Στο μετρό, οι γραμμές 5, 6, 8 και 13 ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις το απόγευμα, όπως και οι γραμμές του τραμ T1, T2, T5 και T6.

Στις γραμμές A και B του RER (νότια της γραμμής), «ανάλογα με το πώς θα αλλάξει η θερμοκρασία αύριο, οι ταχύτητες των τρένων του RER ενδέχεται να μειωθούν». Βόρεια της γραμμής B του RER και στις γραμμές C, D και E, θα λειτουργούν κατά μέσο όρο 9 στα 10 τρένα, ενώ είναι πιθανές και ορισμένες επιπλέον ακυρώσεις δρομολογίων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ομοίως, 9 στα 10 τρένα θα κινούνται κατά μέσο όρο στις γραμμές τρένων H, J, K, L, N, P, R, U και V, με ορισμένες επιπλέον ακυρώσεις τρένων «πιθανές κατά τη διάρκεια της ημέρας».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ