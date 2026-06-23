Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη: 40 νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία, «κόκκινος συναγερμός» σε Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία – «Το Λονδίνο ψήνεται»

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Η Ευρώπη «βράζει» κάτω από ακραίο κύμα καύσωνα, με τη Γαλλία να μετρά 40 πνιγμούς και την πιο ζεστή νύχτα στην ιστορία της, ενώ κόκκινοι συναγερμοί έχουν σημάνει σε Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία υπό τον φόβο νέων ιστορικών ρεκόρ ζέστης.

Σαράντα άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου στη Γαλλία, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τη ζέστη, ενώ η χώρα κατέγραψε τη θερμότερη νύχτα στην ιστορία της, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη σε λιγότερο από έναν μήνα, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στη Γαλλία, περίπου 38,8 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, ενώ πάνω από το 90% του πληθυσμού τελεί υπό πορτοκαλί ή κόκκινη προειδοποίηση. Η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα από το 1947, με τον εθνικό δείκτη θερμότητας να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου.

Συναγερμός σε Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία

Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία τέθηκε σε συναγερμό, με περιοχές της Ανδαλουσίας, της Χώρας των Βάσκων και της Κανταβρίας σε κόκκινη προειδοποίηση για «εξαιρετικό κίνδυνο». Στη Χώρα των Βάσκων προβλέπονται θερμοκρασίες έως και 40 βαθμών υπό σκιά.

Στην Ιταλία, το υπουργείο Υγείας κήρυξε κόκκινο συναγερμό σε 15 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε 16 την Τετάρτη.

Στη Βρετανία, οι αρχές προετοιμάζονται για πρωτοφανείς θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς σε τμήματα της νότιας Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένων του Λονδίνου και του Μπέρμιγχαμ. Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για έξι περιοχές της Αγγλίας, κάνοντας λόγο για «κίνδυνο για τη ζωή ακόμη και υγιών ανθρώπων», αναφέρει ο Guardian.

«Το Λονδίνο ψήνεται»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας στο London Climate Action Week, δήλωσε ότι το Λονδίνο «ψήνεται», συνδέοντας τον καύσωνα με την κλιματική κρίση και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

«Μια κλιματική κρίση μας σπρώχνει βαθύτερα προς υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο κοντά σε καταστροφικά σημεία καμπής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενεργειακή κρίση αποκαλύπτει «την ανοησία ενός κόσμου εξαρτημένου από τους υδρογονάνθρακες».



Πυρηνικός σταθμός έκλεισε στη Γαλλία λόγω ζέστης

Η λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα στη νοτιοδυτική Γαλλία διακόπηκε προληπτικά, καθώς τα νερά του ποταμού Γκαρόν, που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του, έγιναν υπερβολικά θερμά.

Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτόξευσαν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς η ζήτηση για κλιματισμό αυξήθηκε, ενώ η άπνοια περιόρισε την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

A massive heat dome has settled over Europe. Germany, France, Spain, Italy and other countries are facing extreme heat, with temperatures reaching 40°C in the shade. pic.twitter.com/NeEzGrEGFH — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 23, 2026

Φόβοι για νέα ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη

Στη Γερμανία, πέντε άνθρωποι πνίγηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ στο Βέλγιο οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που μπορεί να είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Στην Πολωνία, ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς στην Κάτω Σιλεσία, ενώ υπάρχει πιθανότητα να καταρριφθεί ακόμη και το εθνικό ρεκόρ των 40,2 βαθμών.

Στην Πορτογαλία, περιοχές στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά σε ιστορικά ρεκόρ.