Meteo: Βαρύς ο απολογισμός των πυρκαγιών στο Ρέθυμνο – Πάνω από 95.000 στρέμματα καμένα σε 10 χρόνια

Αποκαρδιωτικά στοιχεία από την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν χαθεί από πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, από το 2017 έως το 2026. Η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η μεγαλύτερη στην Κρήτη από το 2017, κατέστρεψε περίπου 53.300 στρέμματα, με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος και σημαντικές εκτάσεις των Μελάμπων να έχουν καεί για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια.

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Meteo: Καμένες εκτάσεις στο Ρέθυμνο τα τελευταία 10 χρόνια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φλόγες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ.
  • Η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες προκάλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή, αφήνοντας πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα, τη μεγαλύτερη στην Κρήτη από το 2017.
  • Μεγάλο μέρος της περιοχής των Μελάμπων είχε ξανακαεί το 2022, με σημαντικές εκτάσεις να βρίσκονται για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές την τελευταία δεκαετία στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Στάχτη περισσότερα από 95.000 στρέμματα

Συγκεκριμένα από το 2017 έως και το 2026 περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φλόγες.

Τη μεγαλύτερη καταστροφή προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη τουλάχιστον από το 2017.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένος εμφανίζεται ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, όπου έχουν καεί συνολικά περίπου 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος της περιοχής των Μελάμπων είχε ξανακαεί το 2022. Έτσι, μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.

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