Θάνατος 66χρονου στις Σέρρες: Την Τετάρτη απολογούνται ο αδελφός και ο ανιψιός του θύματος

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο 66χρονου Γερμανού, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, την Κυριακή (9/8/26). Ο αδελφός και ο ανιψιός του θύματος, εναντίον των οποίων είχε κατατεθεί μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, απολογούνται αύριο (12/8) μετά την προσωρινή τους κράτηση, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο του 66χρονου Γερμανού, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα, την Κυριακή (9/8/26).
  • Αύριο Τετάρτη (12/8) απολογούνται ο αδελφός και ο ανιψιός του θύματος, οι οποίοι σήμερα Τρίτη (11/8) τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση.
  • Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο (8/8) για ενδοοικογενειακή βία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο του 66χρονου Γερμανού, που βρισκόταν για τις διακοπές του στις Σέρρες και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα, την Κυριακή (9/8/26).

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Αύριο (12/8) απολογούνται ο αδελφός και ο ανιψιός του θύματος

Στο μεταξύ, αύριο Τετάρτη (12/8) απολογούνται ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του θύματος ενώ σήμερα Τρίτη (11/8) ο εισαγγελέας αποφάσισε την προσωρινή τους κράτηση αφού πρώτα τους ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

 

Θρίλερ στις Σέρρες με 66χρονο νεκρό – Είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο (8/8) για ενδοοικογενειακή βία.

 

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