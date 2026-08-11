Θάνατος 66χρονου στις Σέρρες: Την Τετάρτη απολογούνται ο αδελφός και ο ανιψιός του θύματος

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο του 66χρονου Γερμανού, που βρισκόταν για τις διακοπές του στις Σέρρες και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα, την Κυριακή (9/8/26).

Αύριο (12/8) απολογούνται ο αδελφός και ο ανιψιός του θύματος

Στο μεταξύ, αύριο Τετάρτη (12/8) απολογούνται ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του θύματος ενώ σήμερα Τρίτη (11/8) ο εισαγγελέας αποφάσισε την προσωρινή τους κράτηση αφού πρώτα τους ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο (8/8) για ενδοοικογενειακή βία.