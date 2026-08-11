Ελληνικό: Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή του Ελληνικού, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώθηκε για το περιστατικό στη 13.15 και μετέβη άμεσα στο σημείο. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι ακόμη σε εξέλιξη, με 15 πυροσβέστες και έξι οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανησυχία για κάποιο άτομο που τυχόν να έχει τεθεί σε κίνδυνο, ούτε και για εξάπλωση της πυρκαγιάς σε διπλανά κτίρια. Αναμένεται λίγο αργότερα, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.