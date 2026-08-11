Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές στον Καναδά: «Έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην καταστροφή», λένε οι κάτοικοι – Χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Δραματικές ώρες, ζουν οι κάτοικοι στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, καθώς οι ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν περιουσίες, εξαναγκάζουν χιλιάδες ανθρώπους σε εσπευσμένη φυγή και σπείρουν τον υπόκωφο φόβο για το τι θα απομείνει πίσω τους.

Η κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή ξηρασία, έχει μετατρέψει τα απέραντα δάση της χώρας σε μια επικίνδυνη «πυριτιδαποθήκη», δοκιμάζοντας σκληρά τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών αλλά και των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης.

Mια περιοχή στο στόχαστρο της πύρινης λαίλαπας

Η περιοχή του Okanagan, γνωστή για τα γραφικά της τοπία και τους φημισμένους αμπελώνες της, βιώνει μια από τις χειρότερες κρίσεις της ιστορίας της. Η πυρκαγιά Bald Range ξέσπασε απρόσμενα και μέσα σε λίγες μόλις ώρες εξαπλώθηκε σε μια έκταση 136 τετραγωνικών χιλιομέτρων, υποχρεώνοντας πάνω από 12.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ανάμεσά τους, η 18χρονη Keegan Radomski από το Summerland, η οποία κατάφερε να διαφύγει την τελευταία στιγμή παίρνοντας μαζί της μόνο τις στάχτες της μητέρας της, βλέποντας το οικογενειακό της σπίτι, χτισμένο πριν από 30 χρόνια, να κυκλώνεται από τις φλόγες.

Παράλληλα, οι ανθρώπινες απώλειες και οι ανυπολόγιστες ζημιές συμπληρώνουν το ζοφερό σκηνικό. Μια 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να διαφύγει, ενώ εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο για τη διάσωση εκατοντάδων εγκλωβισμένων ζώων και αλόγων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι εκατοντάδες κατοικίες έχουν ήδη αποτεφρωθεί, την ώρα που περισσότερες από 100 διαφορετικές εστίες φωτιάς παραμένουν ενεργές στην επαρχία, ωθώντας τον πρωθυπουργό της Βρετανικής Κολομβίας, David Eby, να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

AERIAL: 🇨🇦 #Wildfires in #Canada‘s #BritishColumbia province which has forced the evacuation of more than 20,000 people, with Canadian officials declaring a state of emergency. pic.twitter.com/pHSXZMNY4g — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 11, 2026

Η κλιματική αλλαγή και το «πύρινο μέτωπο» του Καναδά

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν φυσικό κομμάτι του οικοσυστήματος στα βόρεια δάση του Καναδά, όμως τα τελευταία χρόνια η συχνότητα και η έντασή τους έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η παρατεταμένη ξηρασία, με τη στάθμη των υδάτων στη λίμνη Okanagan να καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τις αστραπές χωρίς βροχή, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για ακαριαία εξάπλωση των μετώπων.

Hillsides Engulfed in Flames at Bald Range in Canada Wildfires burned near Summerland, British Columbia, with hillsides engulfed in flames as emergency vehicles responded and residents in nearby Peachland remained under evacuation orders. pic.twitter.com/9FJFpJdsns — The Epoch Times (@EpochTimes) August 11, 2026



Τα δεδομένα των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν μια ανησυχητική τάση: οι περίοδοι των πυρκαγιών ξεκινούν νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και καίνε εκατομμύρια εκτάρια γης, ξεπερνώντας συχνά τους εθνικούς μέσους όρους δεκαετιών. Η κρίση στον Καναδά αντικατοπτρίζει ένα παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς παρόμοιες ακραίες συνθήκες πυρκαγιών και καύσωνα πλήττουν πλέον τακτικά τόσο τις γειτονικές πολιτείες των ΗΠΑ όσο και ολόκληρη τη νότια Ευρώπη.

Για τους κατοίκους που βρίσκονται στα καταφύγια, η επόμενη μέρα είναι γεμάτη αβεβαιότητα. Το μόνο βέβαιο είναι πως η μάχη με τις φλόγες στον Καναδά, δεν αφορά πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια νέα, σκληρή πραγματικότητα.

Πηγή: BBC