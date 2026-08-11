Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου – Η παράκληση της οικογένειας

Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία», ενώ η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη.

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Στέλιος Ράμφος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 11:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου.
  • Ο σπουδαίος συγγραφέας και στοχαστής πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών, ενώ νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κλινική της Αθήνας.
  • Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία». Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη.

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Αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών.

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Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο σπουδαίος συγγραφέας και στοχαστής νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κλινική της Αθήνας.

Στο Χαλάνδρι η κηδεία

Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 11:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου.

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Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.

Όπως έγινε γνωστό χθες, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.

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