Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου – Η παράκληση της οικογένειας

Αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο σπουδαίος συγγραφέας και στοχαστής νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κλινική της Αθήνας.
Στο Χαλάνδρι η κηδεία
Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 11:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου.
Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.
Όπως έγινε γνωστό χθες, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.