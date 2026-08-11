Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου – Η παράκληση της οικογένειας

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Αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο σπουδαίος συγγραφέας και στοχαστής νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κλινική της Αθήνας.

Στο Χαλάνδρι η κηδεία

Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 11:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.

Όπως έγινε γνωστό χθες, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.