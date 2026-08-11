Ομάν: Οικολογική «βόμβα» το τάνκερ «Caroline Bezengi» εν μέσω μουσώνων – Πετρελαιοκηλίδα 600 τ.χλμ. απειλεί σπάνια οικοσυστήματα

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Στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα κρίσιμης επιχείρησης διάσωσης και περιβαλλοντικής προστασίας βρίσκεται το δεξαμενόπλοιο «Caroline Bezengi», το οποίο παραμένει καθηλωμένο ανοιχτά των ακτών του Ομάν, σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή της Αραβικής Θάλασσας.

Η ανησυχία εντείνεται και λόγω των καιρικών συνθηκών, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην περίοδο των θερινών μουσώνων, που διαρκεί περίπου από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο και συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό.

Το «Caroline Bezengi», που μετέφερε ρωσικό αργό με προορισμό την Ασία, είχε υποστεί σοβαρό περιστατικό με έκρηξη ανοικτά της Υεμένης στις αρχές Ιουνίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ακριβής αιτία και στη συνέχεια βρέθηκε προσαραγμένο στο αρχιπέλαγος Hallaniyat του Ομάν.

Πλέον, ο μεγαλύτερος φόβος αφορά την αντοχή του κύτους, καθώς ενδεχόμενη δομική αστοχία ή διάλυση του πλοίου υπό την πίεση των μουσώνων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιβαλλοντική καταστροφή απρόβλεπτων διαστάσεων.

Ο κίνδυνος των μουσώνων

Ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής MEGATUGS Salvage & Towage και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, Παύλος Ξηραδάκης, χαρακτηρίζει την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή, τόσο εξαιτίας της προσάραξης όσο και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της περιόδου τα οποία καταστούν αδύνατες τις εργασίες ναυαγιαίρεσης συμπεριλαμβανομένης της απάντληση του φορτίου σε άλλο πλοίο.

Η ελληνική εταιρεία είναι ήδη έτοιμη να προσφέρει τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού GIANT, το οποίο διαθέτει αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και βρίσκεται στη βάση της εταιρείας στο Τζιμπουτί, από τον προηγούμενο χρόνο, προκειμένου να συνδράμει σε περιστατικά ναυαγιαίρεσης σε κυνδυνεύοντα πλοία στην περιοχή της Ερυθράς και της Αραβικής Θάλασσας.

Ο μεγαλύτερος φόβος αφορά πλέον το ενδεχόμενο δομικής αστοχίας ή ακόμη και διάλυσης του δεξαμενόπλοιου υπό την πίεση των καιρικών συνθηκών.

Σε μια τέτοια περίπτωση, με το πλοίο να φέρεται να μεταφέρει περίπου 110.000 τόνους αργού πετρελαίου, οι συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά εκτεταμένες και δύσκολο να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

Η PAX που διαθέτει ειδικό πρόγραμμα Environment, Peace and Security, μέσω του οποίου καταγράφει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις πολέμων και στρατιωτικών ενεργειών, έχει ήδη προειδοποιήσει για σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή σε περίπτωση που το πλοίο διαλυθεί, ενώ η Greenpeace συγκρίνει το φορτίο του με ποσότητα σχεδόν τριπλάσια από εκείνη που χύθηκε στην καταστροφή του «Exxon Valdez».

Η πετρελαιοκηλίδα εξαπλώνεται

Η περιβαλλοντική πίεση είναι ήδη εμφανής. Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Greenpeace Γερμανίας, η έκταση της πετρελαιοκηλίδας αυξήθηκε από περίπου 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις 26 Ιουλίου, σε 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις 2 Αυγούστου και περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις 4 Αυγούστου.

Η οργάνωση εκτιμά ότι η ταχύτατη αυτή διεύρυνση αποτελεί ένδειξη επιδείνωσης της κατάστασης του πλοίου.

Από την πλευρά της, η Περιβαλλοντική Αρχή του Ομάν έχει κάνει λόγο για περίπου 390 τετραγωνικά χιλιόμετρα επηρεασμένης θαλάσσιας έκτασης, κυρίως γύρω από το αρχιπέλαγος Hallaniyat.

Η διαφορετική εκτίμηση σε σχέση με εκείνη της Greenpeace αποδίδεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και μεθόδους καταγραφής, ωστόσο και οι δύο πηγές καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Απειλή και μάχη με τον χρόνο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το «Caroline Bezengi» βρίσκεται δίπλα σε προστατευόμενο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η Greenpeace προειδοποιεί ότι απειλούνται κοραλλιογενείς ύφαλοι, θαλάσσιοι λειμώνες και παράκτιοι οικότοποι, καθώς και πληθυσμοί θαλάσσιων χελωνών, μεταναστευτικών πτηνών και θαλάσσιων θηλαστικών.

Στα νερά της περιοχής ζει επίσης η σπάνια φάλαινα με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας.

Οι αρχές του Ομάν έχουν αναπτύξει δύτες, πραγματοποιούν εναέρια επιτήρηση και εξετάζουν σχέδιο μεταφόρτωσης του πετρελαίου σε άλλο δεξαμενόπλοιο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος.

Το κρίσιμο στοίχημα είναι πλέον ο χρόνος. Με τη διαρροή να συνεχίζεται, το πλοίο να βρίσκεται προσαραγμένο σε δύσκολη θέση και τους μουσώνες να αυξάνουν τις καταπονήσεις στο κύτος, ενδεχόμενη διάλυση του «Caroline Bezengi» θα μπορούσε να μετατρέψει ένα ήδη σοβαρό περιστατικό ρύπανσης σε οικολογική καταστροφή απρόβλεπτης έκτασης για τις ακτές και τα προστατευόμενα οικοσυστήματα του Ομάν.

Η ίδια η Greenpeace προειδοποιεί για άμεσο κίνδυνο πετρελαϊκής καταστροφής με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ