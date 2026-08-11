Αντελίνα Βαρθακούρη: «Όλα χρειάζονται αγάπη για να κρατηθούν όρθια» – Η τρυφερή ανάρτηση και οι φωτογραφίες με τον σύζυγό της

Η Αντελίνα Βαρθακούρη έκανε μια τρυφερή ανάρτηση-απολογισμό στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη, και στιγμιότυπα από τη νέα της φωτογράφιση. Στη λεζάντα, η παρουσιάστρια εξέφρασε την εκτίμησή της για τις όμορφες στιγμές και την αξία της αγάπης, τονίζοντας πόσο πολύτιμο είναι να μεγαλώνουν μαζί.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Αντελίνα Βαρθακούρη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αντελίνα Βαρθακούρη έκανε μια τρυφερή ανάρτηση-απολογισμό στα social media.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη, και στιγμιότυπα από τη νέα της φωτογράφιση.
  • Η παρουσιάστρια έγραψε στη λεζάντα: «Όλα χρειάζονται αγάπη για να κρατηθούν όρθια…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια τρυφερή ανάρτηση-απολογισμό έκανε η Αντελίνα Βαρθακούρη στα social media δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη και στιγμιότυπα από τη νέα της φωτογράφιση.

Χάρης Βαρθακούρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Οι ευχές για τα γενέθλια της μικρότερης κόρης τους – «Σε λατρεύουμε παιδί μας…»

Η παρουσιάστρια έγραψε στη λεζάντα: «Όσο μεγαλώνω εκτιμώ ακόμα περισσότερο τις όμορφες στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μου αγάπη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο… Όλα χρειάζονται τον κόπο και την ψυχή μας…

Όλα χρειάζονται αγάπη για να κρατηθούν όρθια… Πόσο πολύτιμο είναι τελικά να μεγαλώνουμε μαζί».

Χάρης Βαρθακούρης: Η αυτοσαρκαστική ανάρτηση από τις οικογενειακές διακοπές του και τα αποθεωτικά λόγια για την Αντελίνα Βαρθακούρη

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ