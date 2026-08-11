Αντελίνα Βαρθακούρη: «Όλα χρειάζονται αγάπη για να κρατηθούν όρθια» – Η τρυφερή ανάρτηση και οι φωτογραφίες με τον σύζυγό της

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Μια τρυφερή ανάρτηση-απολογισμό έκανε η Αντελίνα Βαρθακούρη στα social media δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Χάρη Βαρθακούρη και στιγμιότυπα από τη νέα της φωτογράφιση.

Η παρουσιάστρια έγραψε στη λεζάντα: «Όσο μεγαλώνω εκτιμώ ακόμα περισσότερο τις όμορφες στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μου αγάπη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο… Όλα χρειάζονται τον κόπο και την ψυχή μας…

Όλα χρειάζονται αγάπη για να κρατηθούν όρθια… Πόσο πολύτιμο είναι τελικά να μεγαλώνουμε μαζί».