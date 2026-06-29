Αντελίνα Βαρθακούρη για την απώλεια των κιλών της: «Έκανα έναν μεγάλο αγώνα, δεν ήταν στην αρχή εύκολο»

Στον καναπέ του «Happy Day» κάθισε τη Δευτέρα (29/6) η Αντελίνα Βαρθακούρη. Μιλώντας με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην εμφάνισή της, περιγράφοντας το πώς η αλλαγή ξεκίνησε από μέσα της.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, η Αντελίνα Βαρθακούρη εξήγησε πως: «Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος, που όταν φυτρώσει μέσα μου η αμφιβολία, εκεί μπαίνει και η τελεία. Όταν λοιπόν ένιωσα αμφιβολία για την δουλειά που κάνω και για εμένα… Όταν ένιωσα ότι τα πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως έπρεπε, τότε εκεί μπήκε και η τελεία. Εγώ όταν βάζω τελεία, είναι τελεία και κάθετη».

«Ξεκίνησα αρχικά από μέσα μου»

«Είχα δύο δρόμους, ή να αρχίσω να κλαίγομαι και να λέω “φταίει ο τάδε, φταίει το κανάλι…”, δεν θα έβγαινε πουθενά. Πήρα τις ευθύνες και είδα τι έκανα λάθος εγώ, πώς με άφησα εγώ. Σε πολλούς τομείς. Ο ένας ήταν ο προσωπικός, ο δικός μου, ως άνθρωπος, ως Αντελίνα. Ήταν η οικογένειά μου, ήταν τα επαγγελματικά μου, ήταν ως μαμά, ως κόρη, ως φίλη, ως τα πάντα.

Είχα δει λοιπόν ότι είχα μία έντονη νευρικότητα, που αυτή την ξεσπούσα, ένας μέρος μου, με το να σηκώνομαι τρεις το πρωί και να πηγαίνω στο ψυγείο και να τρώω νευρικά. Γιατί περίμενα το πρωί να δω τα νούμερα, τι θα γίνει, και όλα αυτά», είπε αμέσως μετά.

Συνεχίζοντας, η Αντελίνα Βαρθακούρη εξομολογήθηκε πως: «Όταν λοιπόν κάθισα σπίτι και ηρέμησα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να νιώσω ευγνώμων για αυτά που έχω. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και θέλω να το πω σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μην εστιάζεις σε όλα τα αρνητικά, αλλά να εστιάζεις έστω και στο ένα θετικό. Και ποιο είναι αυτό; Ότι αναπνέεις. Ότι υπάρχεις. Ότι έχεις τη δυνατότητα άμα θέλεις, να τα αλλάξεις όλα. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα αρχικά από μέσα μου. Μόλις ήρθε η αλλαγή στο μέσα μου, έκανα έναν μεγάλο αγώνα, δεν ήταν στην αρχή εύκολο, να χάσω τα κιλά μου. Μου πήρε ένα χρόνο».