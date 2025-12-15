Χάρης Βαρθακούρης: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου με την Αντελίνα Βαρθακούρη – «Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε…»

  • Τη Δευτέρα (15/10), συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από τον θρησκευτικό γάμο του Χάρη Βαρθακούρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη. Ο τραγουδιστής έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram με αφορμή το ευτυχές γεγονός.
  • Ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε στιγμιότυπα από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί αρχικά με πολιτικό γάμο το 2010 και έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Μελωδία και την Λιόνα.
  • Στη λεζάντα του post του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε… με θρησκευτικό γάμο… και βαφτίσαμε τις κόρες μας». Παράλληλα, ανέφερε πως, αν και κρατάει ως επέτειο τον πολιτικό γάμο, δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία να γιορτάσουν.
Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο τραγουδιστής και η παρουσιάστρια παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο το 2010 και στη συνέχεια με θρησκευτικό το 2013. Στη διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν αποκτήσει δύο κόρες: την Μελωδία, η οποία είναι πλέον 15 ετών, και την Λιόνα, που είναι 13 ετών.

Τη Δευτέρα (15/10), συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την ημέρα που ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, και με αφορμή το ευτυχές γεγονός, ο τραγουδιστής έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο τραγουδιστής έχει γράψει στη λεζάντα του post του: «15/12/2013. Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε… με θρησκευτικό γάμο… και βαφτίσαμε τις κόρες μας.

Aν κι εγώ κρατάω ως επέτειο γάμου τον πρώτο μας, τον πολιτικό στην Κωνσταντινούπολη (26/3/2010) ποτέ δεν αφήνω να περάσει ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία να γιορτάσουμε οτιδήποτε στο σπίτι μας. Να σας ζήσουμε. Να μας χαίρεστε».

