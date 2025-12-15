Χάρης Βαρθακούρης: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου με την Αντελίνα Βαρθακούρη – «Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε…»

Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο τραγουδιστής και η παρουσιάστρια παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο το 2010 και στη συνέχεια με θρησκευτικό το 2013. Στη διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν αποκτήσει δύο κόρες: την Μελωδία, η οποία είναι πλέον 15 ετών, και την Λιόνα, που είναι 13 ετών.

Τη Δευτέρα (15/10), συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την ημέρα που ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, και με αφορμή το ευτυχές γεγονός, ο τραγουδιστής έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο τραγουδιστής έχει γράψει στη λεζάντα του post του: «15/12/2013. Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε… με θρησκευτικό γάμο… και βαφτίσαμε τις κόρες μας.

Aν κι εγώ κρατάω ως επέτειο γάμου τον πρώτο μας, τον πολιτικό στην Κωνσταντινούπολη (26/3/2010) ποτέ δεν αφήνω να περάσει ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία να γιορτάσουμε οτιδήποτε στο σπίτι μας. Να σας ζήσουμε. Να μας χαίρεστε».