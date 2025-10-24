Χάρης Βαρθακούρης για την τηλεοπτική πρόταση στην Αντελίνα Βαρθακούρη: «Ήταν πάρα πολλές οι ώρες, για εμένα αυτό ήταν απαγορευτικό»

Τον Χάρη Βαρθακούρη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Ο γνωστός τραγουδιστής, που έχει δοκιμαστεί και στο κομμάτι της παρουσίασης, ρωτήθηκε για τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί η Αντελίνα Βαρθακούρη, και συγκεκριμένα για τo «The View». Ο καλλιτέχνης εξήγησε πως η σύζυγός του δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς όταν της είχε γίνει η πρόταση ήταν για την μεσημεριανή ζώνη, οι ώρες ήταν πάρα πολλές και θα έπρεπε να λείπει από το σπίτι κυρίως όταν τα παιδιά τους την έχουν ανάγκη.

Σχετικά με τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται η Αντελίνα Βαρθακούρη, ο τραγουδιστής είπε ότι: «Μελλοντικά και εκείνη το συζητάει. Όχι ακόμα. Είναι μία περίοδος που χαίρεται τη ζωή της στο σπίτι, τη μητρότητά της και τα παιδιά μας την έχουν ανάγκη».

Για το γεγονός πως είχε ακουστεί ότι θα είναι στο «The View» η σύζυγός του, ο Χάρης Βαρθακούρης απάντησε: «Ισχύει, ναι. Ήταν πάρα πολλές οι ώρες. Και μόνο το ότι θα έπρεπε να λείπει κάθε μέρα ένα δωδεκάωρο από το σπίτι και τις ώρες που τα παιδιά την έχουν ανάγκη, για εμένα αυτό ήταν απαγορευτικό. Και για την ίδια όμως! Όταν μας έγινε η πρόταση ήταν μεσημεριανή η εκπομπή. Κυρίως λόγω χρόνου δεν μπορούσε να συμβεί».