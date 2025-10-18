Βαρθακούρης για Καλλιμάνη: «Να μην δίνουν τα μικρόφωνα – Το δικό μου πρόγραμμα δεν σηκώνει μαντινάδες…»

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ο τραγουδιστής αρχικά ανέφερε: «Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ξεκουράστηκα λίγο, αλλά τόσο πολύ σε αυτό το μικρό διάστημα που το χάρηκα».

Για το περιστατικό με την Ιουλία Καλλιμάνη στην πίστα, σχολίασε: «Το μικρόφωνο πού το βρήκε; Να μην δίνουν τα μικρόφωνα, ορίστε. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Το δικό μου πρόγραμμα δεν σηκώνει μαντινάδες ούτως ή άλλως».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ, αν επέστρεφα στην τηλεόραση, θα επέστρεφα με ένα τραγούδι σε ένα σίριαλ – και θα το κάνω. Τηλεοπτικά προς το παρόν όχι, η ζωή μου είναι πολύ καλύτερη όσο απέχω από την τηλεόραση. Έχω κάποιες προτάσεις, αλλά λέω όχι».