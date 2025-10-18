Βαρθακούρης για Καλλιμάνη: «Να μην δίνουν τα μικρόφωνα – Το δικό μου πρόγραμμα δεν σηκώνει μαντινάδες…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Χάρης Βαρθακούρης

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ο τραγουδιστής αρχικά ανέφερε: «Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ξεκουράστηκα λίγο, αλλά τόσο πολύ σε αυτό το μικρό διάστημα που το χάρηκα».

Για το περιστατικό με την Ιουλία Καλλιμάνη στην πίστα, σχολίασε: «Το μικρόφωνο πού το βρήκε; Να μην δίνουν τα μικρόφωνα, ορίστε. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Το δικό μου πρόγραμμα δεν σηκώνει μαντινάδες ούτως ή άλλως».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ, αν επέστρεφα στην τηλεόραση, θα επέστρεφα με ένα τραγούδι σε ένα σίριαλ – και θα το κάνω. Τηλεοπτικά προς το παρόν όχι, η ζωή μου είναι πολύ καλύτερη όσο απέχω από την τηλεόραση. Έχω κάποιες προτάσεις, αλλά λέω όχι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Ακίνητα: Πώς η ανακαίνιση μπορεί να μετατραπεί σε μια έξυπνη επένδυση

«Συμμαχία» 5 δήμων της Ανατολικής Αττικής για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό

Τι σημαίνει η φράση «ζωή χαρισάμενη» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Καραμίχος: «Είχε γραφτεί για μένα σε περιοδικό ότι θα πεθάνω στην ψάθα»

Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Vanya», παραχ...
08:52 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Αθηνά Μαξίμου: «Μεγάλωσα σε ένα χίπικο σπίτι – Αισθανόμουν ότι οι γονείς μου δεν είχαν όρια»

Η Αθηνά Μαξίμου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», μίλησε για τους γονείς της αλλ...
04:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Αλεξάνδρα Νίκα: Στηρίζει δημόσια τον Κωνσταντίνο Αργυρό για το νέο του τραγούδι

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο single «Champ», που σηματοδοτεί...
03:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Ε όχι να παντρευτεί το Ματινάκι πριν από εμάς» – Η ανάρτηση από το Λας Βέγκας για το μπάτσελορ της φίλης της, Στέλλας Πάσσαρη

Στο Λας Βέγκας ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη για να γιορτάσει το μπάτσελορ πάρτι της καλής της φίλης...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης