Πίνακας του Πικάσο εξαφανίστηκε καθ’ οδόν προς έκθεση – Ήταν ασφαλισμένος για 600.000 ευρώ

Η ισπανική αστυνομία ερευνά την εξαφάνιση ενός πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος προφανώς εξαφανίστηκε καθ’ οδόν προς μια έκθεση.

Το έργο γκουάς του 1919 «Νεκρή φύση με κιθάρα», το οποίο έχει διαστάσεις μόλις 12,7 επί 9,8 εκατοστά (5 ίντσες x 3,9 ίντσες), επρόκειτο να εκτεθεί από τις 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας προσωρινής έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο CajaGranada στη νότια ισπανική πόλη Γρανάδα.

Το έργο ανήκει σε ιδιώτη συλλέκτη και ήταν ασφαλισμένο για περίπου 600.000 ευρώ, επιβεβαίωσε στο Reuters την Παρασκευή το Ίδρυμα CajaGranada, το οποίο κατέχει το πολιτιστικό κέντρο.

Την Παρασκευή πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης, ένα βαν που ανήκε σε μια εταιρεία μεταφορών έφτασε στο πολιτιστικό κέντρο όπως είχε προγραμματιστεί για να παραδώσει έργα από τη Μαδρίτη, ανέφερε το Ίδρυμα CajaGranada σε δελτίο Τύπου την Πέμπτη.

Όλα τα έργα μεταφέρθηκαν με μία μόνο, συνεχή κίνηση από το βαν σε έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων που μετέφερε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας μεταφορών ταυτόχρονα από τον όροφο -1 στον όροφο 1, ανέφερε το κέντρο.

Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στη συνέχεια από τον ανελκυστήρα στην αίθουσα της έκθεσης υπό παρακολούθηση βίντεο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αφού επαλήθευσε την προέλευση των διαφόρων δεμάτων, ο υπεύθυνος της έκθεσης συμφώνησε με την εταιρεία μεταφορών ότι η παράδοση θα υπογραφόταν, πριν από την αποσυσκευασία των κομματιών την επόμενη Δευτέρα.

Τα δέματα παρέμειναν υπό βιντεοεπιτήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και η αποσυσκευασία ξεκίνησε στις 8:30 π.μ. τη Δευτέρα, σύμφωνα με το κέντρο.

Μέχρι τα μέσα του πρωινού, το προσωπικό του Ιδρύματος CajaGranada είχε τελειώσει την αποσυσκευασία των έργων και τα είχε τοποθετήσει στο δωμάτιο.

Τότε ήταν που ο επιμελητής της έκθεσης και επικεφαλής των εκθέσεων συνειδητοποίησε ότι η «Νεκρή φύση με κιθάρα» του Πικάσο, γνωστή με τον ισπανικό τίτλο «Naturaleza muerta con guitarra», έλειπε.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η έρευνα προσπαθεί να προσδιορίσει πότε και πού εξαφανίστηκε ο πίνακας», ανέφερε η αστυνομία της Γρανάδας σε ανακοίνωσή της στο CNN την Παρασκευή.

Κλέφτες έχουν συχνά στοχοποιήσει πίνακες του Πικάσο, οι οποίοι έχουν φτάσει τα 179 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασίες.

Το 2019, ένας Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης ανέκτησε το αριστούργημα του Πικάσο του 1938 «Πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ», αξίας 28 εκατομμυρίων δολαρίων, 20 χρόνια αφότου κλάπηκε από το γιοτ ενός Σαουδάραβα σεΐχη στα ανοικτά των νότιων ακτών της Γαλλίας.

Το 2021, η ελληνική αστυνομία ανέκτησε το «Κεφάλι μιας Γυναίκας» του Πικάσο και το «Τοπίο με Μύλο» του Πιετ Μοντριάν σχεδόν μια δεκαετία αφότου είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

Και πέρυσι, η βελγική αστυνομία βρήκε τον κλεμμένο πίνακα του Πικάσο «Tête» σε ένα υπόγειο στην πόλη της Αμβέρσας.

