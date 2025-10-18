Δακτύλιος: Επιστρέφει από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου – Όλα όσα προβλέπει η νέα απόφαση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δακτύλιος

Επανέρχεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το βράδυ της Παρασκευής δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ.

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Από το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έως και τις 24 Ιουλίου 2026, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (μέχρι 2,2 τόνους), ως εξής:

  • Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με ζυγό τελευταίο αριθμό στην πινακίδα.
  • Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με μονό τελευταίο ψηφίο στην πινακίδα κυκλοφορίας.
  • Τα μέτρα δεν ισχύουν για τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Ποια οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα

Από τους περιορισμούς απαλλάσσονται οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και καρκίνος: Νέα δεδομένα ανατρέπουν όσα πιστεύαμε

Μπορεί το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών να είναι σύμπτωμα της νόσου Πάρκινσον; Τι λέει νέα μελέτη

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το voucher χειμερινών διακοπών- Ποιους αφορά

Επιστρέφει ο Δακτύλιος από τη Δευτέρα – Πού εφαρμόζεται και ποιοι εξαιρούνται

Τα κβαντικά δίκτυα φέρνουν νέα ακρίβεια στις έρευνες για τη σκοτεινή ύλη

Νέα απάτη τεχνικής υποστήριξης με το λογότυπο της Microsoft – Επιτήδειοι εξαπατούν χρήστες και αποσπούν στοιχεία σύνδεσης
περισσότερα
12:23 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Υπουργείο Παιδείας: Παρακολουθούνται οι ανάγκες των σχολείων – Διευκρινίσεις για τον αριθμό των εκπαιδευτικών

Το χρονικό των διαδικασιών προσλήψεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και ...
11:19 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Χτυπούσε και απειλούσε τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε ο 45χρονος Χανιώτης οδηγός...
10:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία – Οι καταγγελίες της 84χρονης

Για ενδοοικογενειακή βία καταδικάστηκε ένας 90χρονος συνταξιούχος στη Ρόδο, ο οποίος φέρεται ν...
10:12 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 144 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε το πρωί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης