Δακτύλιος: Επιστρέφει από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου – Όλα όσα προβλέπει η νέα απόφαση

Επανέρχεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το βράδυ της Παρασκευής δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ.

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Από το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έως και τις 24 Ιουλίου 2026, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (μέχρι 2,2 τόνους), ως εξής:

Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με ζυγό τελευταίο αριθμό στην πινακίδα.

Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με μονό τελευταίο ψηφίο στην πινακίδα κυκλοφορίας.

Τα μέτρα δεν ισχύουν για τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Ποια οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα

Από τους περιορισμούς απαλλάσσονται οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

