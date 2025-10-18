Ισάκ Άντιτς: Η κληρονομιά του ιδρυτή της Mango φέρνει τη σύντροφό του αντιμέτωπη με τα τρία παιδιά του

Η διανομή της κληρονομιάς του ιδρυτή της Mango, Isak Andic, μετά τον ξαφνικό θάνατό του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 , πυροδότησε οικονομική διαμάχη μεταξύ της συντρόφου του, Estefanía Knuth, και των τριών παιδιών του επιχειρηματία, σύμφωνα με διάφορες πηγές που μίλησαν στην EL PAÍS. Η διαμάχη συνεχίζεται μέχρι σήμερα και δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

Η κληρονομιά του Andic διανεμήθηκε ισόποσα, όπως είχε προγραμματιστεί και χωρίς συγκρούσεις, μεταξύ των τριών παιδιών του (Jonathan, Judith και Sarah), τα οποία αυτή την εβδομάδα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αποδοχής της. Ο Andic μοίρασε την κληρονομιά, ένα άλλο μέρος της τεράστιας περιουσίας του – την πέμπτη μεγαλύτερη στην Ισπανία, σύμφωνα με το Forbes – σε διάφορα άτομα βάσει της διαθήκης του. Ένας από τους δικαιούχους ήταν η Knuth, η οποία διαφώνησε με το ποσό που όρισε ο άνδρας με τον οποίο διατηρούσε σχέση τα τελευταία έξι χρόνια.

Η οικογένεια του επιχειρηματία και η Knuth έχουν έκτοτε διεξάγει διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διαφοράς φιλικά και προς ικανοποίηση όλων των μερών. Η γυναίκα, η οποία διαχειρίζεται αρκετές εταιρείες, θεώρησε ότι το ποσό που όρισε ο 71χρονος στην κληρονομιά (η οποία επικυρώθηκε τον Ιούλιο του 2023) δεν ανταποκρινόταν στις οικονομικές της προσδοκίες και θεώρησε ότι θα έπρεπε να λάβει 70 εκατομμύρια ευρώ, ποσό πολύ υψηλότερο από το καθορισμένο ποσό.

Τα παιδιά ήταν ανοιχτά στο να είναι πιο γενναιόδωρα, αλλά δεν έφτασαν ποτέ σε αυτό το ποσό, επομένως οι διαπραγματεύσεις παρέμειναν σε αδιέξοδο χωρίς συμφωνία. Και έτσι παραμένουν. Με την κληρονομιά να έχει ήδη γίνει δεκτή από τα παιδιά ενώπιον συμβολαιογράφου, η Knuth έχει τώρα τρεις επιλογές: να αποδεχτεί το ποσό που πρότειναν τα παιδιά, να συνεχίσει την διερεύνηση της διαπραγμάτευσης ή να καταφύγει στα δικαστήρια.

Ο 71χρονος υπέγραψε τη διαθήκη του ενώπιον συμβολαιογράφου τον Ιούλιο του 2023. Εκεί, δήλωσε τα τρία παιδιά του ως κληρονόμους και επίσης όρισε ότι ένα μέρος της περιουσίας του, θα πήγαινε σε ορισμένα άτομα. Όπως απαιτείται από το νόμο, οι κληρονόμοι εκτέλεσαν την κληρονομιά για να «εκπληρώσουν τις επιθυμίες του κληρονόμου», εξηγούν πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Οι εντάσεις σχετικά με την κληρονομιά του Άντιτς είναι παράλληλες με την ποινική υπόθεση που ξεκίνησε μετά τον θάνατό του, ο οποίος συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακής εκδρομής στο όρος Μοντσεράτ . Ο επιχειρηματίας περπατούσε σε ένα μονοπάτι με τον γιο του Τζόναθαν όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων και πέθανε. Η Mossos d’Esquadra (καταλανική αστυνομία) αρχικά υπέθεσε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Αυτή η ιδέα δεν έχει αποκλειστεί, αλλά τα στοιχεία που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεκάμηνης έρευνας οδήγησαν τους αστυνομικούς να εξετάσουν και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Το τηλέφωνο του Τζόναθαν

Ο Τζόναθαν Άντιτς ερευνάται από την Mossos d’Esquadra για ανθρωποκτονία στην υπόθεση, η οποία διεκπεραιώνεται από το Ερευνητικό Δικαστήριο Αρ. 5 στο Martorell (Βαρκελώνη), και η οποία παραμένει μυστική. Πριν από λίγες ημέρες, οι αστυνομικοί της Mossos d’Esquadra του ζήτησαν το τηλέφωνό του για εξέταση και λίγες μέρες αργότερα, ενημερώθηκε έμμεσα ότι βρισκόταν υπό έρευνα.

Ο γιος του συμφώνησε να το παραδώσει αμέσως, σύμφωνα με τη συνεργασία που έχει δείξει μέχρι στιγμής η οικογένεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα που σχεδιάζουν να κάνουν οι Mossos d’Esquadra πριν υποβάλουν την τελική τους έκθεση στη δικαστή, ώστε να μπορέσει να αποφασίσει εάν βλέπει επαρκή στοιχεία για ανθρωποκτονία ή εάν θα κλείσει την υπόθεση, θεωρώντας τον θάνατο ως τυχαίο.

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που οδήγησαν την αστυνομία να συνεχίσει την έρευνα για το περιστατικό ήταν η κατάθεση μάρτυρα της Εστεφανία Κνουθ. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, η γυναίκα εξήγησε στην αστυνομία ότι πατέρας και γιος είχαν περιόδους κακών σχέσεων. Περιέγραψε, συγκεκριμένα, ένα επεισόδιο που συνέβη το 2015. Αφού άφησε την εταιρεία στα χέρια διαφόρων στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του γιου της, ο Ισάκ Άντιτς επέκρινε τον Τζόναθαν ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με την κατεύθυνση που ακολουθούσε η εταιρεία, η οποία τα επόμενα χρόνια είχε περιέλθει σε δύσκολη θέση, με απώλειες εκατομμυρίων. Η κατάθεση της Κνουθ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενό της, δεν αναφέρθηκε σε πρόσφατες αντιπαραθέσεις ούτε υποδείκνυε με κανέναν τρόπο την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Πηγές κοντά στην οικογένεια επαναλαμβάνουν την προθυμία τους να «συνεχίσουν να συνεργάζονται» με τη δικαστική έρευνα και εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι ο Τζόναθαν είναι αθώος και ότι η υπόθεση θα απορριφθεί.

Μια δίκαιη κατανομή

Ο Άντιτς ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Καταλονία και άφησε στη διαθήκη του ίση κατανομή μεταξύ των τριών παιδιών του από την Πούντα Να, την εταιρεία χαρτοφυλακίου υπό την οποία ενοποίησε όλες τις επιχειρηματικές του επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης τόσο της ιδιοκτησίας του 95% στην Mango όσο και των ακινήτων του, αξίας σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τον Ιανουάριο, ακολουθώντας την επιθυμία του πατέρα τους, ανέλαβαν ισότιμη ιδιοκτησία της εταιρείας χαρτοφυλακίου, επομένως οι τρεις τους πρέπει να συμφωνήσουν για τυχόν αποφάσεις που σχετίζονται με την οικογενειακή περιουσία. Η Mango γνώρισε άνθηση όταν έχασε τον ιδρυτή της: το 2024, κατέβαλε σχεδόν 123 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα, το υψηλότερο ποσό στην 40χρονη ιστορία της.

Η διαδικασία κορυφώθηκε με τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και της διοίκησης με τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου Toni Ruiz ως προέδρου της εταιρείας. Τον Ιούνιο, ο Jonathan Andic παραιτήθηκε από τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες στη Mango για να επικεντρωθεί, όπως εξηγήθηκε, στη διαχείριση των εταιρειών κληρονομιάς. Ο μεγαλύτερος γιος παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της ανδρικής σειράς, Mango Man, μετά από 17 χρόνια.