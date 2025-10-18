Κρήτη: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Χτυπούσε και απειλούσε τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο Χανιώτης οδηγός της μοιραίας Πόρσε

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε ο 45χρονος Χανιώτης οδηγός της μοιραίας Porsche, που είναι προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Σούδας στην Κρήτη, που συντάραξε το πανελλήνιο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε την Παρασκευή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων και αφορούσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο κατά το οποίο, ο 45χρονος είχε ξυλοκοπήσει την πρώην γυναίκα του στο κεφάλι και στον λαιμό, ενώ την έβριζε και την απειλούσε ότι θα σκοτώσει, μπροστά στην 18 μηνών κόρη τους.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, το δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε τον 45χρονο ομόφωνα ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών, ενώ καταδικαστική ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

Μάλιστα, ομόφωνα απέρριψε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που ζητήθηκε από την υπεράσπιση με το επιχείρημα ότι παρότι είναι κρατούμενος εδώ και 10 μήνες, εντούτοις οι γονείς του, συνεχίζουν να καταβάλλουν την διατροφή στην παθούσα.

Για τον θάνατο του άτυχου Παναγιώτη Καράτζη μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο 45χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, βάσει του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει για την περίπτωσή του φυλάκιση έως δέκα ετών και παραμένει προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη δίκη.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και καρκίνος: Νέα δεδομένα ανατρέπουν όσα πιστεύαμε

Μπορεί το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών να είναι σύμπτωμα της νόσου Πάρκινσον; Τι λέει νέα μελέτη

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το voucher χειμερινών διακοπών- Ποιους αφορά

Επιστρέφει ο Δακτύλιος από τη Δευτέρα – Πού εφαρμόζεται και ποιοι εξαιρούνται

Τα κβαντικά δίκτυα φέρνουν νέα ακρίβεια στις έρευνες για τη σκοτεινή ύλη

Νέα απάτη τεχνικής υποστήριξης με το λογότυπο της Microsoft – Επιτήδειοι εξαπατούν χρήστες και αποσπούν στοιχεία σύνδεσης
περισσότερα
12:23 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Υπουργείο Παιδείας: Παρακολουθούνται οι ανάγκες των σχολείων – Διευκρινίσεις για τον αριθμό των εκπαιδευτικών

Το χρονικό των διαδικασιών προσλήψεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και ...
11:35 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Δακτύλιος: Επιστρέφει από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου – Όλα όσα προβλέπει η νέα απόφαση

Επανέρχεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, κα...
10:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία – Οι καταγγελίες της 84χρονης

Για ενδοοικογενειακή βία καταδικάστηκε ένας 90χρονος συνταξιούχος στη Ρόδο, ο οποίος φέρεται ν...
10:12 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 144 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε το πρωί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης