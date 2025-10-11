Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Συγγνώμη με… καθυστέρηση ζητά ο 45χρονος οδηγός της Porsche – «Κάλλια να πέθαινα εγώ, παρά το κοπέλι»

Ο 45χρονος οδηγός της Porsche, που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά τον περασμένο Ιανουάριο, μίλησε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού στον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό, ζητώντας συγγνώμη για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη.

Η συνέντευξή του προβλήθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του θύματος, ο οποίος απάντησε στα λόγια του κατηγορούμενου.

Ο 45χρονος, που παραμένει προφυλακισμένος, μίλησε με τρεμάμενη φωνή, προσπαθώντας να εξηγήσει όσα έγιναν τη μοιραία νύχτα της 11ης Ιανουαρίου. «Κάλλια να πέθαινα εγώ παρά το κοπέλι», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον χαμό του νεαρού. Όπως περιέγραψε, το βράδυ του τροχαίου είχε καταναλώσει, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, «0,97», ενώ υποστήριξε πως οι αστυνομικοί τον άφησαν να πάει το αυτοκίνητο στο γκαράζ. «Με άφησαν να βάλω το αμάξι στο γκαράζ. Εγώ πήρα το αμάξι και έφυγα. Πήγα για ένα ποτό, μετά πήγα κι έφαγα και ύστερα έγινε το τροχαίο», ανέφερε.

Λίγο πριν από τις τρεις τα ξημερώματα, ο 22χρονος Παναγιώτης είχε μόλις τελειώσει τη δουλειά του και κατευθυνόταν προς το σπίτι του, οδηγώντας στη λεωφόρο Σούδας. Τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα ακολουθούσε. Το αυτοκίνητο του 45χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημα του νεαρού, με αποτέλεσμα ο Παναγιώτης να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Από το κελί του, ο οδηγός προσπάθησε –όπως είπε– να βρει το κουράγιο να απευθυνθεί στην οικογένεια του θύματος και να ζητήσει συγχώρεση. Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται από το τροχαίο, απάντησε: «Εγώ δεν θυμάμαι ότι τράκαρα το παιδί. Θυμάμαι ότι το παιδί ήρθε και έπεσε πάνω μου». Και στην ερώτηση για το πώς νιώθει που ένας νέος άνθρωπος χάθηκε, είπε: «Πραγματικά, είναι ό,τι χειρότερο έχω ζήσει στη ζωή μου».

Η απάντηση από την οικογένεια του Παναγιώτη ήταν άμεση και ιδιαίτερα φορτισμένη. Ο πατέρας του 22χρονου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, τόνισε: «Κάποιοι, αυτή τη στιγμή, τον συμβουλεύουν να βγει να πει συγγνώμη, να κλάψει, να δείξει μεταμέλεια. Δεν μπορεί όμως από τη μια να κάνει αυτό και πριν από δύο μήνες να πηγαίνει στη λεωφόρο Σούδας, να κάνει αναπαράσταση και να προσπαθεί να αποδείξει ότι φταίει ο γιος μας. Είναι θεατρινίστικο και υποκριτικό».

Σε ερώτηση αν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος, ο 45χρονος απάντησε: «Ξέρετε γιατί ντρέπομαι; Γιατί από εδώ που είμαι δεν μπορώ να τους βοηθήσω. Αν βγω έξω, ίσως να μπορούσα. Η συγγνώμη είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι».

Ο πατέρας του Παναγιώτη, ακούγοντας τα λόγια του, σχολίασε με πίκρα: «Να βοηθήσει τον εαυτό του… Δεν μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά μου. Τι εννοεί;». Όπως είπε, η δικογραφία της υπόθεσης παραμένει ανοιχτή και η οικογένεια περιμένει δικαίωση για τον άδικο χαμό του παιδιού τους.