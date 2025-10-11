Τραγωδία στην Ηλεία: 50χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της – Την εντόπισε ο αδελφός της

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλείας ο ξαφνικός θάνατος μιας γυναίκας περίπου 50 ετών, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της το βράδυ της Παρασκευής.

Τη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο ίδιος της ο αδερφός, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Σε κατάσταση σοκ κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, όμως, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 50χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatrisNews, η άτυχη γυναίκα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο για να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την τραγική απώλεια.