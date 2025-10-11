Τραγωδία στην Ηλεία: 50χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της – Την εντόπισε ο αδελφός της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Ηλεία: 50χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της – Την εντόπισε ο αδελφός της

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλείας ο ξαφνικός θάνατος μιας γυναίκας περίπου 50 ετών, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της το βράδυ της Παρασκευής.

Τη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο ίδιος της ο αδερφός, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Σε κατάσταση σοκ κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, όμως, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 50χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatrisNews, η άτυχη γυναίκα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο για να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την τραγική απώλεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
02:32 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην Εγνατία Οδό, στο ύψος ...
01:40 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ασπρόπυργος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκραπ – Ακούστηκαν εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της...
22:59 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 31χρονος – Οι ισχυρισμοί του 48χρονου συγκατοίκου και όσα εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Αθηνών για το έγκλημα που...
22:37 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Ασπρόπυργο – Καίει κοντά σε πίστα καρτ, ακούγονται εκρήξεις – BINTEO

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου σε υπαίθριο χώρο στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα μ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης