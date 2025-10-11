Ντόναλντ Τραμπ: Θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν επιπλέον δασμούς ύψους 100% σε προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, καθώς και ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα λάβει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν επί του παρόντος».