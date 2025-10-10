ΗΠΑ: Τουλάχιστον 19 αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί – Ισοπεδώθηκε το κτίριο – ΒΙΝΤΕΟ

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αναζητούμε 19 ανθρώπους» είπε ο Κρις Ντέιβις, ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας Accurate Energetic Systems, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί. Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε μια δασώδη έκταση με λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, μια πόλη περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Ο σερίφης είπε ότι το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την έκρηξη.

Κάτοικοι που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις λένε ότι ένιωσαν τον αντίκτυπο της έκρηξης. “Νόμιζα ότι το σπίτι κατέρρευσε μαζί με εμένα μέσα σε αυτό”, δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο Τζέντρι Στόβερ, ο οποίος είπε ότι μένει πολύ κοντά στο εργοστάσιο.

