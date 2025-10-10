ΗΠΑ: Τουλάχιστον 19 αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί – Ισοπεδώθηκε το κτίριο – ΒΙΝΤΕΟ

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αναζητούμε 19 ανθρώπους» είπε ο Κρις Ντέιβις, ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας Accurate Energetic Systems, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί. Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε μια δασώδη έκταση με λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, μια πόλη περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.
Ο σερίφης είπε ότι το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την έκρηξη.
Κάτοικοι που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις λένε ότι ένιωσαν τον αντίκτυπο της έκρηξης. “Νόμιζα ότι το σπίτι κατέρρευσε μαζί με εμένα μέσα σε αυτό”, δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο Τζέντρι Στόβερ, ο οποίος είπε ότι μένει πολύ κοντά στο εργοστάσιο.
Δείτε βίντεο:
An explosion at a Tennessee military munitions plant left multiple people dead and missing on Friday, authorities said, as secondary blasts forced rescuers to keep their distance from the burning field of debris. pic.twitter.com/5osymmczYx
— The Associated Press (@AP) October 10, 2025
TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what’s left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO
— Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025
🚨 BREAKING: Massive Explosion at Tennessee’s Accurate Energetic Systems Munitions plant!
Multiple fatalities confirmed, 19 still missing, the blast was felt 20+ miles away. Shocking CNN footage captures the chaos, industrial accident or foul play? Thoughts?… pic.twitter.com/DtvPE2MJn3
— KiiNGZ Bronson (@KiingzB) October 10, 2025
This is video by Cody Warren who lives in Lobelville. That is about 21 miles from the explosion in Bucksnort, TN.
THAT LOUD from 21 miles away (Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area in Hickman County, Tennessee.)
The video is from the moment of the explosion and… pic.twitter.com/V6EJOopBLu
— Alma Gentil (@Chinoy200096633) October 10, 2025