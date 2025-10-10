Εθνική Ελπίδων: Βραδιά «όνειρο» στην Ιένα – Θρίαμβος επί της Γερμανίας με 3-2 – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική Ελπίδων

Μια από τις μεγαλύτερες νίκες του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πέτυχε η εθνική Ελπίδων (Κ21) που επικράτησε 3-2 της Γερμανίας στην Ιένα, στο πλαίσιο των προκριματικών του EURO 2027.

Εθνική Ελπίδων: Βαριά ήττα από την Πορτογαλία στο “Θ.Κολοκοτρώνης” με (0-4)

Έτσι, το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου με δύο νίκες και ήδη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για συμμετοχή στους τελικούς, καθώς την πρόκριση παίρνουν οι πρώτοι των 9 ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος.

Στο 13΄ από εκτέλεση φάουλ του Άλεν ο Καλογερόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας με δεύτερη άνοιξε το σκορ. Ένα λεπτό αργότερα ο γκολκίπερ των Γερμανών Ζάιμεν έκανε παιδαριώδες λάθος, ο Τζίμας του έκλεψε τη μπάλα και έγραψε το 0-2. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Βάιπερ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η Γερμανία πίεσε ασφυκτικά και βρήκε το γρήγορο γκολ που αναζητούσε με τον Ντάμαρ στο 54΄. Στο 59΄ από κόρνερ του Μπίσχοφ ο Ρότε ισοφάρισε με κεφαλιά και η Ελλάδα είχε απολέσει πολύ γρήγορα το μεγάλο της προβάδισμα. Ο Τρεζόλντι είχε νέο δοκάρι για την «μάνσαφτ» στο 65΄.

Κι ενώ το ματς έδειχνε να «γυρίζει» προς όφελος των γηπεδούχων, ο Δημήτρης Ράλλης με διαγώνιο σουτ στο 81΄ χάρισε τη νίκη στην εθνική. Η Ελλάδα θριάμβευσε επί γερμανικού εδάφους, εναντίον της ομάδας που έφτασε έως τον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης και που δεν είχε χάσει σε προκριματικό τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Διαιτητής: Ματέο Μαρτσενάρο (Ιταλία)
Κίτρινες: Μπότης, Κοντούρης, Σμυρλής, Παπαδόπουλος, Ράλλης

Οι συνθέσεις:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Ζάιμεν, Μοργκάλα (46΄ Ουεντραόγκο), Μπλανκ, Ρότε, Ούρλιχ, Ντάμαρ (76΄ Κουμούρ), Μπίσχοφ, Ασέκο (84΄ Άνσα), Βάιπερ, Τρεζόλντι (68΄ Πεϊτσίνοβιτς), Βάνερ (46΄ Ελ Μάλα)

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος,, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (73΄ Κάτρης), Γκούμας (29΄λ.τρ. Μπρέγκου), Καλοσκάμης, Πνευμονίδης (62΄ Σμυρλής), Τζίμας (62΄ Ράλλης), Μπ. Κωστούλας (72΄ Παπαδόπουλος)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
23:19 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC 86-67: Περίπατος στο ΣΕΦ

Παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε (Φουρνιέ, Γουόκαπ), ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στ...
17:46 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Στη γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης

Πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη την Τετάρτη (8/10) η γενική συνέλευση της ECA (European club Associa...
17:09 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

«Ασπίδα» Μπαπέ στον Γιαμάλ: «Αφήστε τον ήσυχο»

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο “Univers...
14:07 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

NBA: «Τρελάθηκε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το καλάθι του Θανάση απέναντι στους Πίστονς – «Ω, Θεέ μου»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρόσφερε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της βραδιάς στην αναμέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης