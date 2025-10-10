ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ έχει ανοίξει «δίαυλο επικοινωνίας» με τον Πούτιν – Ο ρόλος της επιστολής που έδωσε ο Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, πως έχει ανοίξει «έναν δίαυλο επικοινωνίας» με τον επικεφαλής του ρωσικού κράτους Βλαντίμιρ Πούτιν για το θέμα των παιδιών από την Ουκρανία, τα οποία το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι απήγαγε.

Σε δηλώσεις που έκανε από τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είπε πως οκτώ παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους το τελευταίο 24ωρο μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας της και εκείνης του Ρώσου προέδρου.

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ η ίδια ανοίξαμε έναν δίαυλο επικοινωνίας για την ευημερία αυτών των παιδιών», είπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως αυτό συνέβη έπειτα από την  επιστολή, εκ μέρους της, την οποία παρέδωσε ο σύζυγός της στον Ρώσο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους στην Αλάσκα, τον Αύγουστο.

Αυτή η Σύνοδος δεν συνέβαλε εντέλει στο να υπάρξει πρόοδος στο θέμα του τερματισμού του πολέμου που ξεκίνησε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. «Πολλά πράγματα συνέβησαν αφού ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την επιστολή μου τον Αύγουστο. Απάντησε γραπτώς δείχνοντας πως είναι διατεθειμένος να επικοινωνεί μαζί μου απευθείας και παρουσιάζοντας λεπτομέρειες στο θέμα των παιδιών από την Ουκρανία που διαμένουν στη Ρωσία», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα το πρώην μοντέλο με σλοβενική καταγωγή, περισσότερα παιδιά θα επανενωθούν με τους δικούς τους σύντομα.  «Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια», είπε η Μελάνια Τραμπ. «Τους τελευταίους μήνες, και οι δύο πλευρές συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις και κλήσεις ανατροφοδότησης», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο εκπρόσωπός της εργάζεται απευθείας με την ομάδα του Πούτιν προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. «Στην πραγματικότητα, οκτώ παιδιά βρήκαν ξανά την οικογένειά τους τις τελευταίες 24 ώρες», είπε επιπλέον, προσθέτοντας πως το ένα εξ αυτών είχε εκτοπιστεί από τις μάχες.

Τι θέλει η Ουκρανία

Η Ουκρανία αξιώνει την επιστροφή σχεδόν 20.000 ανηλίκων «που έχουν απελαθεί ή βίαια εκτοπιστεί» στη Ρωσία από το 2022, μια κατηγορία για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα εναντίον του Πούτιν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Μόσχα αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Η επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου και της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ είναι ασυνήθιστη και αντικατοπτρίζει μια ελάσσονος σημασίας ευχάριστη νότα στις σε μεγάλο βαθμό άκαρπες προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος διατυμπανίζει ότι έχει μια πολύ σθεναρή σχέση με τον Πούτιν και τον κάλεσε σε Σύνοδο στην Αλάσκα τον Αύγουστο, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ηγέτη, τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή δεν σταματά τον πόλεμο, κάτι που ο Τραμπ υποσχέθηκε ως υποψήφιος να το κάνει μέσα σε μία ημέρα.

«Η Ρωσία συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων ανθρωπιστικούς. Εκτιμάμε την ηγετική ικανότητα της Μελάνια Τραμπ στον ανθρωπιστικό τομέα», δήλωσε ο απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ, ο οποίος συμμετέχει στις συνομιλίες.

