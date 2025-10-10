Σπύρος Μπιμπίλας: «Κάποιοι ηθοποιοί είναι γκέι και κρύβονται, πιστεύοντας ότι θα χάσουν δουλειές»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σπύρος Μπιμπίλας

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», ανάμεσα σε άλλα ανέφερε πως λυπάται αυτούς που κρύβουν την σεξουαλική τους προτίμηση, και εξήγησε πως κάποιοι ηθοποιοί το κάνουν καθώς πιστεύουν ότι θα χάσουν δουλειές.

Στη αρχή, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε ότι: «Το ήξερε ο περίγυρός μου, απλώς δεν ήταν παγκοίνως γνωστό. Υπήρχε γιατί ήξεραν τους δεσμούς μου. Δεν τους ήξεραν στο πανελλήνιο, το ήξερε όλος ο περίγυρός μου, το θέατρο, όλοι το ήξεραν. Η οικογένεια μου το ήξερε. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κρύβονται. Αυτούς που κρύβονται, εγώ τους λυπάμαι. Δηλαδή, κρύβονται από τον καθρέφτη τους».

Σε ερώτηση για το αν κάποιοι κρύβονται πιστεύοντας ότι θα χάσουν δουλειές, ο καλλιτέχνης απάντησε πως: «Κάποιοι το κάνουν και για αυτό. Κάποιοι ανδροπρεπείς, ας πούμε, που φοβούνται. Σε αυτή την εποχή που ζούμε σήμερα, τι να φοβηθούν; Ακόμα και σήμερα γίνεται αυτό».

Ακόμα, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξήγησε ότι: «Εγώ έχω κάνει και όλων των ειδών τους τύπους. Κάποια εποχή που λίγο με τυποποίησαν, είναι η αλήθεια, δεν μου άρεσε να παίζω έναν συγκεκριμένο τύπο. Από την ώρα που είδαν ότι κάνω ωραία τους γκέι και συμπαθείς γκέι, γιατί εγώ βοήθησα στο να είναι συμπαθείς οι γκέι. Δεν έκανα καρικατούρα, αντιπαθέστατη. Έχω κάνει και καρικατούρα, αλλά έχω κάνει και καθημερινούς ανθρώπους».

