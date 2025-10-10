Mente Fuerte: Συγκινημένη η μητέρα του ράπερ – «Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Παρασκευής (10/10) ο Mente Fuerte. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης πήγε στο «Buongiorno» μαζί με την μητέρα του, η οποία στη διάρκεια της συνέντευξης κάθισε επίσης στον καναπέ του πλατό. Μάλιστα, η ίδια ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη και μίλησε με πολύ γλυκά λόγια για τον γιο της, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην σκηνή της ραπ.

«Η μαμά μου επειδή δεν μένει Αθήνα, έρχεται μία φορά στο τόσο για να με δει. Αγαπιόμαστε, η σχέση μας ήταν πάντα τόσο κοντινή. Της είπα ότι σήμερα θα με πουν μαμάκια, αλλά επειδή δεν την βλέπω πάρα πολύ λόγω απόστασης, όταν έρχεται εδώ είμαστε παρεούλα! Η μαμά μένει στη Σκάλα Λακωνίας. Άσε την τώρα θα βγαίνει και θα κλαίει», ανέφερε αρχικά ο Mente Fuerte.

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά προσκάλεσε την μητέρα του να κάτσει μαζί τους στον καναπέ, με τη γονέα του καλλιτέχνη να λέει συγκινημένη: «Μεγάλωσε δύσκολα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω. Είναι μοναχογιός και εμείς οι μαμάδες όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε πιο ευαίσθητες!».

Αμέσως μετά, η μητέρα του Mente Fuerte μίλησε για την ζωή της, εξηγώντας πως έχει καταφύγιο ζώων: «Έχω καταφύγιο στο Δήμο Ευρώτα και γι’ αυτό έρχομαι μια φορά στους δύο μήνες. Έχω πολλές υποχρεώσεις με τα αδέσποτα. Έχω σε έναν χώρο 52 αδέσποτα και άλλα 12 στο σπίτι. Είναι ένας καθημερινός αγώνας, 365 μέρες το χρόνο. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ τον τελευταίο καιρό με βοηθά η αδελφή μου που έχει έρθει και ζει μαζί μου, η οποία τα έχει αγαπήσει, έχει μπει στο νόημα».

«Ο Γιώργος αγαπάει τα ζώα, είναι ελεύθερος, είναι δοτικός και δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που έχουν πλασάρει στον κόσμο για τους ράπερς! Έχει πληρώσει, με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές, τον έχω επιβαρύνει οικονομικά… Με έχει βοηθήσει πολύ», πρόσθεσε η γονέας του ράπερ.