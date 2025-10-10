Γιώργος Λιάγκας: Ο τυχερός τηλεθεατής που κέρδισε το αυτοκίνητο, απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία και έκλεισε το τηλέφωνο

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους στην σημερινά εκπομπή του Πρωινού, ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να συνομιλήσει με τον τυχερό τηλεθεατή που κέρδισε το αυτοκίνητο, που κλήρωνε η εκπομπή του ΑΝΤ1. Όμως τα πράγματα… δεν πήγαν όπως θα περίμενε κανείς.

Αντί για τον ενθουσιασμό που αναμενόταν να έχει ο νικητής από την Καβάλα, ο παρουσιαστής ήρθε αντιμέτωπος με… απειλές για την αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε τον Νίκο, και άρχισε να του κάνει ερωτήσεις, όπως «τι κάνεις; Πού σε πετυχαίνω; Αυτοκίνητο έχεις;», με τον άνδρα στην άλλη γραμμή να ρωτάει επίμονα «ποιος είναι;».

Ο ίδιος δεν έπαιρνε την απάντηση που ζητούσε από τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1, με αποτέλεσμα να προειδοποιήσει τον Γιώργο Λιάγκα ότι θα καλέσει την αστυνομία και εν τέλει να κλείσει το τηλέφωνο.

Η παραγωγή κάλεσε ξανά τον τυχερό, στον οποίο ανακοινώθηκε ότι κέρδισε το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ.

«Τώρα αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί είχα έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 ετών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» ανέφερε ο τυχερός τηλεθεατής.