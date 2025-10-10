Θεσσαλονίκη: Λήστεψε οδηγό ταξί με την απειλή σύριγγας – Συνελήφθη ο 35χρονος δράστης

Μεροκάματο του τρόμου για έναν οδηγό ταξί, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/10), στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 35χρονος που επιβιβάστηκε στο ταξί ως πελάτης απείλησε με σύριγγα τον 57χρονο οδηγό και κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 20 ευρώ.

Αμέσως μετά, ο 35χρονος από την Αλβανία τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων και συνελήφθη. Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

