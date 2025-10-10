Τέμπη: Νέες νομικές ενέργειες γονέων θυμάτων – Ψαρόπουλος: «Τα καθίσματα δεν έχουν πυρασφάλεια, μπορούν να αναφλεγούν ανά πάσα στιγμή»

Λίγο πριν από τον προσδιορισμό της ημερομηνίας της δίκης για τα Τέμπη, συγγενείς θυμάτων με νέο εξώδικο προς το υπουργείο Μεταφορών και τη ΡΑΣ ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα.

«Όποιος κινείται με τον σιδηρόδρομο, κάθεται σε καθίσματα που δεν έχουν καμία πυρασφάλεια, μπορούν να αναφλεγούν ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε αιτία» τόνισε ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» στον ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου που εξέτασε δείγματα από τα καθίσματα της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας και διαπίστωσε πως μόνο πυράντεχα δεν είναι.

«Υπάρχουν άνθρωποι που επέβαιναν στο βαγόνι της δεύτερης θέσης πίσω από το κυλικείο. Θα είχαν τραυματιστεί απλά και δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους από την ανάφλεξη των εντελώς ακατάλληλων καθισμάτων των βαγονιών. Εγκλωβίστηκαν, ανεφλέγησαν τα καθίσματα και αντί να περιορίσουν τη φωτιά, την αναζωπύρωσαν και μέχρι να φτάσει η βοήθεια, οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αυτό επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες που άκουγαν φωνές από το συγκεκριμένο βαγόνι να καλούν σε βοήθεια» πρόσθεσε ο κ. Ψαρόπουλος.

Ο Νίκος Πλακιάς από την πλευρά του τόνισε ότι «3 χρόνια μετά, τα τρένα αυτά υπάρχουν στην ίδια γραμμή. Δεν είδαν τις πραγματογνωμοσύνες; Δεν είδαν ότι το τρένο δεν πληρούσε καμία ασφάλεια; Η σύγκρουση στα Τέμπη δεν ήταν μία σύγκρουση που οφείλεται απλά σε ένα λάθος, αλλά οφείλεται στις παθογένειες του σιδηροδρόμου. Στη δίκη θα είναι όλοι οι συγγενείς, οι δικηγόροι τους, οι πραγματογνώμονες και ο καθένας με τον τρόπο του, με τα στοιχεία του, ό, τι ξεχάσαμε έξω από τη δικογραφία, θα είναι εκεί και θα τα ενσωματώσουμε».

Η Hellenic Train επιμένει σε αντιδικία με συγγενείς θυμάτων

Η Hellenic Train επιμένει σε αντιδικία με συγγενείς θυμάτων. Σε αντίθεση με τον ΟΣΕ, άσκησε αναίρεση σε απόφαση που επιδίκαζε αποζημίωση στην οικογένεια του νεκρού ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

«Σαφώς είναι εξαιρετικά οδυνηρό και ενδεικτικό των προθέσεων αποποίησης κάθε ευθύνης της συγκεκριμένης ιταλικής εταιρείας που διαχειρίζεται τον εθνικό σιδηροδρομικό μεταφορέα μας» είπε ο κ. Ψαρόπουλος.

Κατά των Siemens και Bayer στρέφονται οι συγγενείς του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη. Με αγωγή που κατέθεσαν διεκδικούν αποζημίωση δεκάδων εκατ. ευρώ από τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train για τα έλαια σιλικόνης τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ευθύνονται για την πυρόσφαιρα.

«Εμείς θέλουμε να δικαιωθούμε, ψάχνουμε να δικαιωθούμε. Αυτό που βρήκε ο ανακριτής από τις έρευνες που έχει κάνει, είναι τα έλαια σιλικόνης και εμείς πράξαμε το αυτονόητο» υποστήριξε ο πατέρας του Άγγελου, Χρήστος Τηλκερίδης.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: