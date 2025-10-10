«Ηλέκτρα»: Παύλος και Ηλέκτρα έτοιμοι για τη φυγή τους – Ποιος έχει άλλα σχέδια;

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 13 έως και την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30.

O Παύλος κι η Ηλέκτρα έρχονται ολοένα πιο κοντά

Η επιστροφή του Πέτρου στη ζωή της Ουρανίας και η μεταξύ τους σχέση αρχίζουν να προβληματίζουν έντονα τον Βασίλη, ο οποίος ήδη παλεύει να διατηρήσει τη λογική και την ψυχραιμία του. Πόσο «δεμένοι» ήταν τελικά η Ουρανία με τον Πέτρο μεγαλώνοντας; Όσο ο Βρεττός παλεύει να βρει πάση θυσία το παράνομο ζευγάρι, ο Νικόλας και ο Μπόγρης παλεύουν να εντοπίσουν τα ίχνη της εξαφανισμένης Δανάης. Ο Πέτρος στριμώχνει τη μητέρα του, που παλεύει να αποκρύψει τις παράνομες μπίζνες της με τους Ιταλούς. Θα καθησυχαστεί από τις απαντήσεις της ή θα αρχίσει να σκαλίζει περισσότερο, φέρνοντας κι άλλα στο φως;

Στο μεταξύ, ο Κωνσταντής λυγίζει κι αρχίζει να μιλάει, δίνοντας στον Χάρη μία νέα ιδέα, για να στριμώξει την Καρτάλη. Ο Βρεττός μαθαίνοντας νέες πληροφορίες για τον Παύλο και την Ηλέκτρα ορκίζεται να εκδικηθεί τον «αγαπητικό» της νύφης του, την ώρα που οι δύο φυγάδες ζουν στιγμές τρυφερότητας ξεχνώντας για λίγο το παρελθόν και όσα τους κυνηγάνε. Ο Βρεττός παίρνει απόφαση, να αποκαλυφθεί στη Νεφέλη, για να μάθει αν λέει αλήθεια. Πριν από αυτόν όμως, τη συναντά ο Βλάσης, ο οποίος της επιτίθεται, για το δημοσίευμα, με μανία.

Στο ναυπηγείο, η αναμέτρηση Νικόλα, Πέτρου, είναι σκληρή. Κι η Ουρανία, δεν μπορεί να κρύψει τον θαυμασμό της για το γιο της Φιόνας. Η Νεφέλη στέκει απέναντι από τον παππού της. Ο Βρεττός την κοιτά στα μάτια και της ζητά να ορκιστεί, αν έχει πει την αλήθεια για τη νύχτα του φόνου. O Παύλος κι η Ηλέκτρα έρχονται ολοένα πιο κοντά. Κι ο Βερέμης, όλο πιο κοντά τους. Ο Βρεττός ουρλιάζει στη Νεφέλη πως λέει ψέματα. Ο Παύλος σκότωσε τον Σωτήρη, όχι η μητέρα της. Εκείνη τρέχει στο νεκροταφείο, αναζητώντας παρηγοριά στον τάφο του πατέρα της. Ο οποίος, μοιάζει να βρίσκεται ακόμα, ανάμεσα στους ζωντανούς…

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 17

Η επιστροφή του Πέτρου στη ζωή της Ουρανίας και η μεταξύ τους σχέση αρχίζουν να προβληματίζουν έντονα τον Βασίλη, ο οποίος ήδη παλεύει να διατηρήσει τη λογική και την ψυχραιμία του μέσα στις απανωτές καταστροφές που χτυπάνε την οικογένειά του. Πόσο «δεμένοι» ήταν τελικά η Ουρανία με τον Πέτρο μεγαλώνοντας; Όσο ο Βρεττός παλεύει να βρει πάση θυσία το παράνομο ζευγάρι, ο Νικόλας και ο Μπόγρης παλεύουν να εντοπίσουν τα ίχνη της εξαφανισμένης Δανάης.

Ο Χάρης, όμως, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει διαφορετικό νήμα για να ξετυλίξει το κουβάρι του μακελειού: ο Κωνσταντής συλλαμβάνεται για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών. Τι έχει συμβεί; Και τι σκοπούς έχει ο Χάρης; Κι ενώ Σαγιάδες και Βρεττοί παλεύουν να σταθούνε στα πόδια τους, η Μερόπη παλεύει να καταλάβει τη συμπεριφορά της Φιόνας: γιατί ανακαλεί όσα είπε για τον Βρεττό; Και γιατί προσπαθεί να κάνει το άσπρο -μαύρο; Μήπως η Τιτίκα έχει δίκιο και η Καρτάλη κάτι ετοιμάζει;

Τρίτη 14 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 18

Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη στο νησί της Αρσινόης. Ο Πέτρος στριμώχνει τη μητέρα του, που παλεύει να αποκρύψει τις παράνομες μπίζνες της με τους Ιταλούς. Θα καθησυχαστεί από τις απαντήσεις της ή θα αρχίσει να σκαλίζει περισσότερο, φέρνοντας κι άλλα στο φως; Στο μεταξύ, ο Κωνσταντής λυγίζει κι αρχίζει να μιλάει, δίνοντας στον Χάρη μία νέα ιδέα, για να στριμώξει την Καρτάλη.

Ο Βρεττός μαθαίνοντας νέες πληροφορίες για τον Παύλο και την Ηλέκτρα ορκίζεται να εκδικηθεί τον «αγαπητικό» της νύφης του, την ώρα που οι δύο φυγάδες ζουν στιγμές τρυφερότητας ξεχνώντας για λίγο το παρελθόν και όσα τους κυνηγάνε. Κι ενώ η Νεφέλη έχει καταφέρει να στρέψει όλο το νησί εναντίον της μάνας της, ο Διονύσης βρίσκεται για μια ακόμη φορά στα ίχνη του Παύλου και της Ηλέκτρας. Ο κλοιός γύρω τους αρχίζει πλέον να στενεύει επικίνδυνα… Επικίνδυνα στενεύει κι ο κλοιός γύρω από τη Φιόνα όμως. «Ξέρω πού πονάς Καρτάλη… Επιτέλους το βρήκα…» της λέει ο Νικόλας. Θα τα καταφέρει να ξεγλιστρήσει άραγε αυτή τη φορά η πανούργα χήρα;

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 19

Η Ασφάλεια στα ίχνη του Παύλου και της Ηλέκτρας. Στα πρωτοσέλιδα, τα πρόσωπά τους. Την ίδια ώρα, εκείνοι, αγκαλιά, μοιάζουν να ξαναζούν τον έρωτά τους. Μπορεί, όμως, το παρελθόν, να σβήσει; Ο Βρεττός παίρνει απόφαση, να αποκαλυφθεί στη Νεφέλη, για να μάθει αν λέει αλήθεια. Πριν από αυτόν όμως, τη συναντά ο Βλάσης, ο οποίος της επιτίθεται, για το δημοσίευμα, με μανία. Κι εκείνη όμως, δε μασά τα λόγια της. «Σε χρησιμοποίησα», του λέει. Ο Βλάσης παγώνει. Όλη η Αρσινόη έχει πιάσει στο στόμα της την Ηλέκτρα, κι ο Στέργιος είναι απελπισμένος.

Στο ναυπηγείο, η αναμέτρηση Νικόλα, Πέτρου, είναι σκληρή. Κι η Ουρανία, δεν μπορεί να κρύψει τον θαυμασμό της για το γιο της Φιόνας. Ο Κωνσταντής περνά την πόρτα του μαγαζιού της Ζωής. Σίγουρος για το ποια τον ενέπλεξε στην ιστορία με τους Ιταλούς. Η Φιόνα αποκαλύπτει στον δικηγόρο της τον επόμενο στόχο: θέλει ο Βρεττός να χωρίσει την Τιτίκα. Δίχως εκείνη να πάρει δεκάρα. Η Νεφέλη στέκει απέναντι από τον παππού της. Ο Βρεττός την κοιτά στα μάτια και της ζητά να ορκιστεί, αν έχει πει την αλήθεια για τη νύχτα του φόνου. Να ορκιστεί, στη ζωή της.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου – Eπεισόδιο 20

O Παύλος κι η Ηλέκτρα έρχονται ολοένα πιο κοντά. Κι ο Βερέμης, όλο πιο κοντά τους. Ο Βρεττός ουρλιάζει στη Νεφέλη πως λέει ψέματα. Ο Παύλος σκότωσε τον Σωτήρη, όχι η μητέρα της. Εκείνη τρέχει στο νεκροταφείο, αναζητώντας παρηγοριά στον τάφο του πατέρα της. Ο οποίος, μοιάζει να βρίσκεται ακόμα, ανάμεσα στους ζωντανούς. Κάποιος αποφασίζει να φύγει από το νησί. Αλλά, πριν το κάνει, κρεμάει ένα μενταγιόν, στην πόρτα του Δημαρχείου. Ο Βασίλης αναζητεί ταυτόχρονα λύση, για τη Δανάη και για την Ηλέκτρα. Κι όταν κάποια στιγμή αναζητεί την Ουρανία, τη βλέπει να γελά στο πλάι του Πέτρου.

Η Φιόνα λέει για πρώτη φορά, απερίφραστα, την αλήθεια. Έχει βάλει πλώρη, να γίνει η επόμενη κυρία Βρεττού. Πρώτα όμως, η νυν πρέπει να γίνει πρώην. Η Δανάη μοιράζεται μια ιδέα με την Καίτη: να στήσουν μια χαρτοπαικτική λέσχη. Η Δόμνα εισβάλει νύχτα στο σπίτι κι αρχίζει να μαζεύει τα ρούχα της Νεφέλης. Η σύγκρουσή τους είναι μεγάλη, και ο Στέργιος προσπαθεί, μάταια, να βοηθήσει. Λίγο αργότερα, μια φωτιά στη μέση της αυλής, σα να προειδοποιεί πως τίποτα δε θα μείνει όρθιο. Ο Παύλος και η Ηλέκτρα κρατούν στα χέρια τους τα διαβατήριά τους. Έτοιμοι για τη φυγή τους. Την ίδια στιγμή όμως, κάποιος τους σημαδεύει με το όπλο.

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)