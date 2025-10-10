Ρόδος: Εφιάλτης για 33χρονη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτύπησε ενώ κρατούσε αγκαλιά το βρέφος τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοποίηση

Στιγμές τρόμου στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει ότι έζησε μία 33χρονη τουρίστρια, που έκανε διακοπές με τον σύντροφό της στη Ρόδο.

Το ζευγάρι των Βρετανών τουριστών με το βρέφος τους, διέμεναν σε ξενοδοχείο στο Κιοτάρι, όπου η γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης, δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες, από τον 37χρονο φίλο της. Μάλιστα, στη μία περίπτωση ο δράστης της επιτέθηκε ενώ η ίδια κρατούσε το βρέφος τους στην αγκαλιά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί της Νότιας Ρόδου μετέφεραν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές.

Τα δύο περιστατικά βίας

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», η 33χρονη κατήγγειλε ότι ο 37χρονος σύντροφός της την κακοποίησε δύο συνεχόμενες νύχτες μέσα στο δωμάτιό τους, παρουσία του τεσσάρων μηνών βρέφους τους.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου 2025, περίπου στις 23:00. Ο άνδρας, μετά από λογομαχία, άσκησε σωματική βία εναντίον της, πιάνοντάς την από τον λαιμό με τα χέρια του και στη συνέχεια από το κεφάλι και τα χέρια, ρίχνοντάς την με δύναμη στο δάπεδο. Από την επίθεση η γυναίκα υπέστη τραυματισμούς, με μώλωπες στα χέρια, στο γόνατο και στο πόδι.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη το βράδυ της επόμενης ημέρας, 8 Οκτωβρίου, γύρω στις 22:00, όταν η γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος τους προσπαθώντας να το κοιμίσει. Μετά από νέα διαφωνία, ο άνδρας της τράβηξε βίαια τα μαλλιά, ξεριζώνοντας μέρος αυτών, και την χτύπησε στο δεξί μέρος του προσώπου.

Η γυναίκα, αν και βρέθηκε σε κατάσταση σοκ, δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε ποινική δίωξη κατά του συντρόφου της. Ωστόσο, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε αυτεπαγγέλτως.

Οι αστυνομικοί της Νότιας Ρόδου ενήργησαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε με τη σχηματισθείσα δικογραφία ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Κάλεσμα δράσης από το ΘΑΛΠΟΣ

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πώς θα δοθούν, σύμφωνα με τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ

Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της έκθεσης για τη παρενόχληση στην εργασία

Τι σημαίνει η φράση «απεδήμησε εις Κύριον» και από πού προέρχεται

Φυσικοί βελτιώνουν την ακρίβεια των ατομικών ρολογιών μειώνοντας τον κβαντικό θόρυβο
περισσότερα
12:16 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Συντάχθηκε 3 μέρες πριν από το διπλό φονικό «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου»

Άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός μαζί με τον επιστάτη τη...
11:53 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 60χρονος για τον εμπρησμό εστιατορίου πριν από έναν χρόνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 60χρονος συνελήφθη για την υπόθεση εμπρησμού ενός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη, πριν από έ...
11:42 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Νέα Φιλαδέλφεια: Επιτέθηκαν σε διανομέα για να τον ληστέψουν – Δύο συλλήψεις

Δύο άνδρες 19 και 20 ετών, οι οποίοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν διανομέα και μάλιστα τον τραυμ...
11:32 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πάρος: Νεκρός 90χρονος σε φρικτό τροχαίο – Το ΙΧ του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος 23χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9/10/2025 στην Πάρο. Σύμφωνα με την Αστυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης