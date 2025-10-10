Ρόδος: Εφιάλτης για 33χρονη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτύπησε ενώ κρατούσε αγκαλιά το βρέφος τους

Στιγμές τρόμου στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει ότι έζησε μία 33χρονη τουρίστρια, που έκανε διακοπές με τον σύντροφό της στη Ρόδο.

Το ζευγάρι των Βρετανών τουριστών με το βρέφος τους, διέμεναν σε ξενοδοχείο στο Κιοτάρι, όπου η γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης, δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες, από τον 37χρονο φίλο της. Μάλιστα, στη μία περίπτωση ο δράστης της επιτέθηκε ενώ η ίδια κρατούσε το βρέφος τους στην αγκαλιά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί της Νότιας Ρόδου μετέφεραν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές.

Τα δύο περιστατικά βίας

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», η 33χρονη κατήγγειλε ότι ο 37χρονος σύντροφός της την κακοποίησε δύο συνεχόμενες νύχτες μέσα στο δωμάτιό τους, παρουσία του τεσσάρων μηνών βρέφους τους.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου 2025, περίπου στις 23:00. Ο άνδρας, μετά από λογομαχία, άσκησε σωματική βία εναντίον της, πιάνοντάς την από τον λαιμό με τα χέρια του και στη συνέχεια από το κεφάλι και τα χέρια, ρίχνοντάς την με δύναμη στο δάπεδο. Από την επίθεση η γυναίκα υπέστη τραυματισμούς, με μώλωπες στα χέρια, στο γόνατο και στο πόδι.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη το βράδυ της επόμενης ημέρας, 8 Οκτωβρίου, γύρω στις 22:00, όταν η γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος τους προσπαθώντας να το κοιμίσει. Μετά από νέα διαφωνία, ο άνδρας της τράβηξε βίαια τα μαλλιά, ξεριζώνοντας μέρος αυτών, και την χτύπησε στο δεξί μέρος του προσώπου.

Η γυναίκα, αν και βρέθηκε σε κατάσταση σοκ, δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε ποινική δίωξη κατά του συντρόφου της. Ωστόσο, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε αυτεπαγγέλτως.

Οι αστυνομικοί της Νότιας Ρόδου ενήργησαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε με τη σχηματισθείσα δικογραφία ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου.