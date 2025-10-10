Νέα Φιλαδέλφεια: Επιτέθηκαν σε διανομέα για να τον ληστέψουν – Δύο συλλήψεις

Δύο άνδρες 19 και 20 ετών, οι οποίοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν διανομέα και μάλιστα τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο χέρι και το πόδι, συνελήφθησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν οι δύο φερόμενοι ως δράστες έστησαν ενέδρα στον διανομέα φαγητού, του επιτέθηκαν, τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο αριστερό χέρι και στο αριστερό πόδι και προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρήματα.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο εργαζόμενος αντιστάθηκε και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Σύντομα στο σημείο κατέφθασε ομάδα ΔΙΑΣ που έπειτα από έρευνες τους εντόπισε και τους ταυτοποίησε. Να σημειωθεί ότι ο διανομέας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Οι νεαροί οδηγήθηκαν στο Α.Τ Νέας Φιλαδέλφειας όπου και συνελήφθησαν ενώ σήμερα Παρασκευή αναμένεται να περάσουν από το αυτόφωρο με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί όπλων, απόπειρα ληστείας, όπως επίσης και πρόκλησης σωματικών βλαβών.

 

 

 

 

 

 

 

