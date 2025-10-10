«Melania»: Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ – Καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις και ιδιωτικές συνομιλίες

Enikos Newsroom

Media

«Melania»: Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ – Καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις και ιδιωτικές συνομιλίες
«Melania», Πηγή: Amazon

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ από την Amazon, έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2026.

Με τίτλο «Melania», η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026 και σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως, όπως ανακοίνωσε η Amazon MGM Studios. Ακολουθεί την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ «υπόσχεται μια αποκλειστική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της».

Και προσθέτει: «Με αποκλειστικό υλικό που καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις και ιδιωτικές συνομιλίες σε αξιοσημείωτους χώρους, το “Melania” παρουσιάζει την επιστροφή της Τραμπ σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στον κόσμο».

Όπως αναφέρει το Variety, η Amazon εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας, δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα στιγμιότυπο που δείχνει την Μελάνια Τραμπ να κοιτάζει από το παράθυρο ενός SUV.

«Ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και γυρίζουμε ακόμα, οπότε καταγράφεται η καθημερινότητά μου, τι κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες μου», είχε δηλώσει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, στο Fox & Friends τον περασμένο Ιανουάριο. «Είναι η καθημερινή διαδικασία, από την ομάδα μετάβασης μέχρι τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, το πακετάρισμα, τη δημιουργία της ομάδας μου και τη οργάνωση του γραφείου…καθώς και ό,τι χρειάζεται για να κάνεις τον Λευκό οίκο σπίτι σου», συμπλήρωσε.

Η Μελάνια η οποία συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός πρόσθεσε ότι η ταινία είναι εν μέρει αποτέλεσμα της επιτυχίας που σημείωσε η αυτοβιογραφία της. Αποτελεί την πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που αντιμετώπισε το 2017.

Μετά την αρχική κυκλοφορία στις αίθουσες, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Prime Video. Παράλληλα η Amazon θα κυκλοφορήσει μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που θα ακολουθεί την Μελάνια καθώς ταξιδεύει μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον και Παλμ Μπιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Κάλεσμα δράσης από το ΘΑΛΠΟΣ

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πώς θα δοθούν, σύμφωνα με τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ

Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της έκθεσης για τη παρενόχληση στην εργασία

Τι σημαίνει η φράση «απεδήμησε εις Κύριον» και από πού προέρχεται

Φυσικοί βελτιώνουν την ακρίβεια των ατομικών ρολογιών μειώνοντας τον κβαντικό θόρυβο
περισσότερα
12:36 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

«Ηλέκτρα»: Παύλος και Ηλέκτρα έτοιμοι για τη φυγή τους – Ποιος έχει άλλα σχέδια;

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
11:18 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (9/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (9/10) για τις εκπομπές της πρω...
10:36 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (9/10): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής – Ποιες σειρές ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
06:08 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πρόσωπο με πρόσωπο: Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών – Δείτε ολόκληρη την εκπομπή

Η εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης