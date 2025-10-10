Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 60χρονος για τον εμπρησμό εστιατορίου πριν από έναν χρόνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 60χρονος συνελήφθη για την υπόθεση εμπρησμού ενός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη, πριν από έναν χρόνο. Την εξιχνίαση της υπόθεσης ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., αναφέροντας ότι ο δράστης συνελήφθη στη Νίκαια, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα σκάφος που ο ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει υπεξαίρεση, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο εμπρησμός του εστιατορίου στη Βουλιαγμένη έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Οκτωβρίου 2024. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με κατάλληλη αξιοποίηση συλλεχθέντος υλικού, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Νίκαιας Αττικής, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Όπως προέκυψε, ο 60χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή του και έριξε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση την 24-09-2025.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα άνευ αδείας,

3 παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,

5 μαχαίρια,

2 ξίφη,

τσεκούρι,

2 φακοί,

3 σκάφη,

τρέιλερ για μεταφορά σκάφους,

4 κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών,

ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια,

κινητό και

usb.

Σημειώνεται ότι, κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους.

Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.