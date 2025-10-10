Δημήτρης Ουγγαρέζος για Βανδή – Μπισμπίκη: Αφήνει μία σπόντα – Άλλοι είναι άνθρωποι και άλλοι ποντίκια

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή, που έδειχνε την αφίσα της θεατρικής παράστασης «Άνθρωποι και Ποντίκια», σχολιάστηκε έντονα από τους συνεργάτες της εκπομπής Buongiorno.

«Δεν νομίζω ότι είναι αντίδραση της Δέσποινας Βανδή, ούτε απάντηση το θεωρώ. Είναι η στήριξή της στον επί χρόνια σύντροφό της» είπε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης.

Η Φαίη Σκορδά συμφώνησε, εξηγώντας πως η κίνηση της τραγουδίστριας ήταν μετρημένη και απέριττη:

«Επικοινωνιακά αν υπάρχει ένα σχόλιο σε αυτό πάρα πολύ σωστό και μετρημένο. Άρα, τις προηγούμενες μέρες με αυτά που έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης κι είχανε ένα διφορούμενο σχολιασμό, εδώ δεν είπε τίποτα για το γεγονός, ότι δεν έχει να πει κάτι και δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός – προφανώς και θα διαφωνεί με όλα αυτά που έγιναν και ανεβάζει κάτι επαγγελματικό δείχνοντας τη στήριξή της, καθαρά».

Τη συζήτηση, ωστόσο, έκλεισε με χιούμορ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος σχολίασε: «Επειδή εγώ είμαι λίγο πονηρούλης ή και όχι. Και το “Άνθρωποι και Ποντίκια” είναι ένας τίτλος που αφήνει μία σπόντα. Άλλοι είναι άνθρωποι και άλλοι ποντίκια. Δεν ανέβασε το ΠΑΣΟΚΕΜΟΝ».