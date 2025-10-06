Δέσποινα Βανδή: «Θέλω να με εμψυχώσετε, πέρασα δύσκολη εβδομάδα» – Τι είπε κατά την εμφάνισή της στην πίστα μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Enikos Newsroom

lifestyle

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή
Φωτογραφία: Instagram/desp1navandi

Η Δέσποινα Βανδή δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη. Ωστόσο το βράδυ της Παρασκευής, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια στην Θεσσαλονίκη, ζήτησε από τους θαμώνες να την εμψυχώσουν.

Όπως μετέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη του προγράμματος στην πίστα, η Δέσποινα Βανδή είπε:

«Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα» και λίγο αργότερα συμπλήρωσε την ώρα που άρχισε να τραγουδάει το κομμάτι της με τίτλο «Πανσέληνο»: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».

Δείτε βίντεο:

11:39 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

