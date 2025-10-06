Λεκορνί: «Προσπάθησα να χτίσω έναν δρόμο – Δεν μπορείς να είσαι Πρωθυπουργός όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις»

Enikos Newsroom

Λεκορνί: «Προσπάθησα να χτίσω έναν δρόμο – Δεν μπορείς να είσαι Πρωθυπουργός όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις»
Μετά την παραίτησή του, που βύθισε εκ νέου τη Γαλλία σε πολιτικό χάος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προχώρησε σε δηλώσεις. «Το να είσαι Πρωθυπουργός είναι δύσκολο έργο. Δεν μπορείς να είσαι Πρωθυπουργός όταν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες», είπε.

Πρόσθεσε ότι «προσπάθησα να χτίσω έναν δρόμο» και τόνισε: «Για τρεις εβδομάδες μιλούσα σπάνια. Προσπάθησα να δημιουργήσω έναν διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους», αναφερόμενος ιδίως σε θέματα όπως η ανεργία και η κοινωνική ασφάλιση.

Όπως εξήγησε, οι πολιτικές διαβουλεύσεις «μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε σε μια σειρά ζητημάτων».

Για τον Λεκορνί, «οι συνθήκες δεν πληρούνταν πλέον» για να παραμείνει πρωθυπουργός, για τρεις λόγους.

Πρώτον, κατηγορεί ορισμένα πολιτικά κόμματα ότι «έκαναν ότι δεν βλέπουν την αλλαγή, τη ρήξη που αντιπροσωπεύει η μη χρήση του Άρθρου 49.3». Δεύτερον, εκτιμά ότι τα κόμματα «συνεχίζουν να υιοθετούν μια στάση λες και όλα είχαν την πλειοψηφία» στο Κοινοβούλιο. Τέλος, υποστηρίζει ότι «η σύνθεση της κυβέρνησης εντός της κοινής βάσης δεν ήταν ευέλικτη».

Στην ομιλία του, κάλεσε τους Γάλλους πολιτικούς να είναι «αλτρουιστές», να δείξουν «ταπεινότητα και ίσως και λίγη αυτοσυγκράτηση».

Σημείωσε πως λυπάται που υπάρχουν «πολλές κόκκινες γραμμές» μεταξύ της αντιπολίτευσης και τόνισε πως «Πρέπει πάντα να προτιμάς τη χώρα σου από το κόμμα σου».

Εξέφρασε επίσης τη λύπη του για τις «κομματικές φιλοδοξίες» που συνδέονται με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές και οδήγησαν στην παραίτησή του.

