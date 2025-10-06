Νύχτα τρόμου στον Ωρωπό: 47χρονος άρπαξε την πρώην σύντροφό του και την κρατούσε κλειδωμένη στο σπίτι του

Σκηνικό θρίλερ εκτυλίχτηκε το βράδυ της Κυριακής στον Ωρωπό, όταν ένας 47χρονος άνδρας εισέβαλε και άρπαξε την 37χρονη πρώην σύντροφό του από το σπίτι της.

Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν ο νυν σύντροφός της. Ο δράστης φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα και να την μετέφερε στο σπίτι του όπου και κλειδώθηκαν μαζί, σύμφωνα με το ERTNews.

Κλήθηκε αμέσως η Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασε διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. Έπειτα από λίγο, ο άνδρας άνοιξε την πόρτα, αφού τον έπεισε η 37χρονη γυναίκα και συνελήφθη από τις Αρχές για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία.

