Κωπηλασία: Θερμή υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος» για τον Στέφανο Ντούσκο μετά τον θρίαμβο του στην Σανγκάη

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Στέφανος Ντούσκος
Φωτογραφία: Intime

Ο Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10), έχοντας «γράψει Ιστορία» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σανγκάης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», γνωρίζοντας την αποθέωση από φίλους και συγγενείς, που τον υποδέχθηκαν ως πραγματικό θριαμβευτή.

Ο 27χρονος Γιαννιώτης Ολυμπιονίκης ολοκλήρωσε ένα απαιτητικό ταξίδι, επιστρέφοντας στην πατρίδα με δύο μετάλλια στις αποσκευές του: το χρυσό στο μονό σκιφ ανδρών και το ασημένιο στα 500 μέτρα σπριντ – έναν αγώνα επίδειξης.

Μαζί του ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, συμμετέχοντας στην χαρά ακόμη μιας σπουδαίας επιτυχίας στο άθλημα της κωπηλασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10:03 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

23:42 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

22:32 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

20:42 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

