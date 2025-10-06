Γαλλία: Παραιτήθηκε ο νέος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί – Βαθαίνει η πολιτική αβεβαιότητα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεμπαστιάν Λεκορνί
Φωτογραφία: Reuters

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε. Ο Λεκορνί υπέβαλε τη Δευτέρα το πρωί την παραίτησή του στον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έγινε δεκτή, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Πρόκειται για μια μεγάλη ανατροπή στην πολιτική σκηνή της χώρας, με τον Μακρόν να αποδέχεται την παραίτηση, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.


Ο Μακρόν είχε διορίσει πρωθυπουργό τον Λεκορνί τον προηγούμενο μήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά η νέα σύνθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε αργά την Κυριακή, σε μεγάλο βαθμό χωρίς αλλαγές, είχε δεχθεί έντονη κριτική από όλο το πολιτικό φάσμα.

Ο Ζορντάν Μπαρντέλα, πρόεδρος του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού», καλεί τώρα τον Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να κηρύξει εκλογές.


«Όπως πολλοί από εσάς, απελπίζομαι από αυτό το τσίρκο όπου όλοι παίζουν τον ρόλο τους, αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη», ήταν η αντίδραση της νέα υπουργού Περιβάλλοντος, Agnès Pannier-Runnacher, στην παραίτηση Λεκορνί.

Αφού υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα κάνει δηλώσεις στις 10:45 π.μ. τοπική ώρα Γαλλίας.

Οι τιμές των γαλλικών μετοχών έπεσαν απότομα όπως και το ευρώ, με τα νέα της παραίτησης.

Η πολιτική σκηνή της Γαλλίας έχει γίνει ολοένα και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω της απουσίας οποιουδήποτε κόμματος ή συνασπισμού που να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές πέρυσι επιδείνωσε την κρίση, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν σε δύο χρόνια

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρόνιες ασθένειες: Πώς μπορούμε να τις προλάβουμε, σύμφωνα με μελέτη

Πότε μπορεί να είναι η καούρα και ο εμετός σύμπτωμα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία – Σε ποιες περιπτώσεις θα προβλέπεται «κούρεμα» των προσαυξήσεων

Τέλος από σήμερα το ΣΔΟΕ έπειτα από 27 χρόνια λειτουργίας: Στην ΑΑΔΕ οι αρμοδιότητες – Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς δίκες

Οι συλλέκτες ενέργειας ξεπερνούν την απόδοση Carnot χρησιμοποιώντας μη θερμικές καταστάσεις ηλεκτρονίων

H Google προειδοποιεί όλους τους χρήστες Android – «Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δίκτυα»
περισσότερα
12:12 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Πανικός σε αεροπορική πτήση: Επιβάτης που φορούσε «15 μάσκες» ούρλιαζε ότι οι ομοφυλόφιλοι «του προκαλούν καρκίνο»

Αναστάτωση στον αέρα σημειώθηκε σε πτήση από τη Μινεάπολη προς το Νιούαρκ, στις ΗΠΑ, όταν ένας...
12:02 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Λεκορνί: «Προσπάθησα να χτίσω έναν δρόμο – Δεν μπορείς να είσαι Πρωθυπουργός όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις»

Μετά την παραίτησή του, που βύθισε εκ νέου τη Γαλλία σε πολιτικό χάος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί πρ...
11:52 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γάλλος ποδηλάτης και σταρ του TikTok ανέβηκε στον Πύργο του Άιφελ – Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ ανάβασης σε χρόνο-«αστραπή»

Ο Γάλλος ποδηλάτης και σταρ του TikTok, Aurélien Fontenoy, έγραψε ιστορία ανεβαίνοντας με το π...
10:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σερβία: Ένας νεκρός και 3 αγνοούμενοι έπειτα από ανατροπή σκάφους στον Δούναβη

Ένα σκάφος ανατράπηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, στον ποταμό Δούναβη κοντά στην πόλη Μπάτσκα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης