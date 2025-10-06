Γαλλία: Παραιτήθηκε ο νέος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί – Βαθαίνει η πολιτική αβεβαιότητα

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε. Ο Λεκορνί υπέβαλε τη Δευτέρα το πρωί την παραίτησή του στον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έγινε δεκτή, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Πρόκειται για μια μεγάλη ανατροπή στην πολιτική σκηνή της χώρας, με τον Μακρόν να αποδέχεται την παραίτηση, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a remis la démission de son Gouvernement au président de la République, qui l’a acceptée. pic.twitter.com/zTXAy7OmNG — Gouvernement (@gouvernementFR) October 6, 2025



Ο Μακρόν είχε διορίσει πρωθυπουργό τον Λεκορνί τον προηγούμενο μήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά η νέα σύνθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε αργά την Κυριακή, σε μεγάλο βαθμό χωρίς αλλαγές, είχε δεχθεί έντονη κριτική από όλο το πολιτικό φάσμα.

Ο Ζορντάν Μπαρντέλα, πρόεδρος του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού», καλεί τώρα τον Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να κηρύξει εκλογές.

Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l’Assemblée nationale. Le Rassemblement National se tiendra prêt à assumer ses responsabilités et à gouverner si les Français lui accordent une majorité. pic.twitter.com/bSkZPLgqdk — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 6, 2025



«Όπως πολλοί από εσάς, απελπίζομαι από αυτό το τσίρκο όπου όλοι παίζουν τον ρόλο τους, αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη», ήταν η αντίδραση της νέα υπουργού Περιβάλλοντος, Agnès Pannier-Runnacher, στην παραίτηση Λεκορνί.

Comme beaucoup d’entre vous, je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle, mais où personne ne prend ses responsabilités. Je n’oublie pas que j’ai été élue députée du Pas-de-Calais grâce au front républicain en juillet 2024. Ce choix n’était pas un renoncement, mais un acte… — Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) October 6, 2025

Αφού υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα κάνει δηλώσεις στις 10:45 π.μ. τοπική ώρα Γαλλίας.

Οι τιμές των γαλλικών μετοχών έπεσαν απότομα όπως και το ευρώ, με τα νέα της παραίτησης.

Η πολιτική σκηνή της Γαλλίας έχει γίνει ολοένα και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω της απουσίας οποιουδήποτε κόμματος ή συνασπισμού που να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές πέρυσι επιδείνωσε την κρίση, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν σε δύο χρόνια