Γαλλία: Μακρόν και Λεκορνί ανακοίνωσαν τη νέα κυβέρνηση εν μέσω αντιδράσεων – Σήμερα το κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση της χώρας σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το πολιτικό αδιέξοδο, ενώ οι αντίπαλοί του προειδοποιούν ότι η νέα σύνθεση κινδυνεύει να ανατραπεί γρήγορα αν δεν έρθει σε ρήξη με τις προηγούμενες πολιτικές της προεδρίας του.

Η ανακοίνωση ήρθε σχεδόν έναν μήνα μετά τον διορισμό του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει στήριξη από διάφορες κοινοβουλευτικές δυνάμεις σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί θα συμμετάσχει στις 16:00 στο Παλάτι των Ηλυσίων στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Μακρόν, μαζί με τους 18 υπουργούς που διορίστηκαν την Κυριακή.

Μεταξύ αυτών, ο Ρολάν Λεσκίρ, στενός σύμμαχος του Μακρόν, ορίστηκε υπουργός Οικονομικών. Ο Λεσκίρ είχε περάσει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Η επιλογή του θεωρήθηκε ευνοϊκή προς την Αριστερά ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, αλλά οι αριστεροί βουλευτές παρέμειναν δύσπιστοι, με το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» να ανακοινώνει ότι θα καταθέσει άμεσα πρόταση μομφής.

Η πρόκληση της νέας κυβέρνησης

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον 39χρονο Λεκορνί, θα είναι η ομιλία της Τρίτης με την οποία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα πολιτικής του. Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκες, καθώς απαιτούν ευαίσθητες ισορροπίες μεταξύ τριών ιδεολογικά αντίθετων μπλοκ -της μειοψηφικής κυβέρνησης του Μακρόν, της ακροδεξιάς και της Αριστεράς- που μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση αν ενωθούν εναντίον της.

Οι δύο προκάτοχοι του Λεκορνί, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ, είχαν ανατραπεί από το κοινοβούλιο λόγω προσπαθειών περιορισμού των δημοσίων δαπανών της Γαλλίας, σε μια περίοδο που οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά το δημοσιονομικό έλλειμμα, το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι κατανοεί τις εκκλήσεις για ρήξη με τα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης Μακρόν, αλλά οι πολιτικοί του αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι η νέα κυβέρνηση αντιπροσωπεύει μια συνέχεια των προηγούμενων κυβερνητικών σχηματισμών.

Αντιδράσεις

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού», δήλωσε στο X: «Είπαμε ξεκάθαρα στον πρωθυπουργό: είτε ρήξη με το παρελθόν είτε ψήφος μομφής. Η κυβέρνηση που ανακοινώθηκε απόψε… αφορά μόνο συνέχεια και απολύτως τίποτα από τη ρήξη με το παρελθόν που απαιτούν οι Γάλλοι».

Ο βουλευτής της Αριστεράς, Ερίκ Κοκερέλ συμπλήρωσε στο X: «Για τρίτη φορά από τις εκλογές του Ιουλίου 2024, ο Εμανουέλ Μακρόν μας επιβάλλει και πάλι μια κυβέρνηση ηττημένων και πολιτικές που έχουν απορριφθεί στις κάλπες».

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία, χαρακτήρισε τη νέα σύνθεση κυβέρνησης «παθητική», προσθέτοντας ότι περιμένει να ακούσει την ομιλία του Λεκορνί την Τρίτη πριν αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες.

Οι βουλευτές της «Ανυπότακτης Γαλλίας» επανέλαβαν την έκκλησή τους για πρόωρες προεδρικές εκλογές, κάτι που ο Μακρόν έχει αποκλείσει.

Οι Σοσιαλιστές τον θεωρούν τον νέο υπουργό Οικονομικών ανεπαρκή. Όπως δήλωσε ο Πιερ Ζουβέ, γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, στο BFM TV: «Χωρίς αλλαγή πολιτικής, οι Σοσιαλιστές θα ψηφίσουν εναντίον της κυβέρνησης».

Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λε Μαιρ, ο οποίος ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας και θα διαμορφώσει τη γαλλική στρατηγική σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενόψει των απαιτήσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μεγαλύτερη στήριξη προς την Ουκρανία.

Ορισμένοι υπουργοί παρέμειναν στις θέσεις τους, όπως ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Μπρουνό Ρεταγιώ στο Εσωτερικών και ο Ζεράλντ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη ή την αποχή των Σοσιαλιστών, διατηρώντας την «επιχειρηματική κληρονομιά» του Μακρόν και κρατώντας τις συντηρητικές και φιλελεύθερες δυνάμεις στην κυβέρνηση.

Elisabeth Borne, υπουργός Παιδείας

Manuel Valls, υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών

Gerald Darmanin, υπουργός Δικαιοσύνης

Bruno Retailleau, υπουργός Εσωτερικών

Bruno Le Maire, υπουργός Άμυνας

Catherine Vautrin, υπουργός Υγείας και Εργασίας

Rachida Dati, υπουργός Πολιτισμού

Roland Lescure, υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Jean-Noel Barrot, υπουργός Εξωτερικών

Eric Woerth, υπουργός Πολεοδομίας και Στέγασης

Agnes Pannier-Runacher, υπουργός Περιβάλλοντος

Annie Genevard, υπουργός Γεωργίας

Amelie de Montchalin, υπουργός Προϋπολογισμού

Naima Moutchou, υπουργός Δημόσιας Διοίκησης, Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Υποθέσεων

Philippe Tabarot, υπουργός Μεταφορών

Marina Ferrari, υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας

Aurore Berge, κυβερνητική εκπρόσωπος, υπουργός Ισότητας των Φύλων

Mathieu Lefevre, υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο

Με πληροφορίες από: Reuters, France24, Guardian