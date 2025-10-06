Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να το επαναφέρουν οι γιατροί

Ένα βρέφος 11 μηνών έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στην Ορεστιάδα, όταν έφτασε νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όπου είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros- news, οι γιατροί του νοσοκομείου που είχαν ενημερωθεί από τους συναδέλφους τους του Κέντρου Υγείας, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50′, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Το μωράκι είναι Ρομά, έμενε με τον παππού και την γιαγιά του και αντιμετώπιζε παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή την φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά του αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.