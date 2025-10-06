Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να το επαναφέρουν οι γιατροί

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Νεκρό βρέφος

Ένα βρέφος 11 μηνών έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής στην Ορεστιάδα, όταν έφτασε νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όπου είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros- news, οι γιατροί του νοσοκομείου που είχαν ενημερωθεί από τους συναδέλφους τους του Κέντρου Υγείας, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50′, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Το μωράκι είναι Ρομά, έμενε με τον παππού και την γιαγιά του και αντιμετώπιζε παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή την φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά του αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε μπορεί να είναι η καούρα και ο εμετός σύμπτωμα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Ο ρόλος των Παιδιάτρων στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σήμερα αρχίζει διαδικασία της δημόσιας πρότασης της Euronext για την εξαγορά του

Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Έρχονται μειώσεις σε 1.000 προϊόντα και σαρωτικοί έλεγχοι – Τι δείχνει έρευνα της Marc

H Google προειδοποιεί όλους τους χρήστες Android – «Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δίκτυα»

Γυναίκα που «περπατά στα τέσσερα σαν σκύλος» αποκαλύπτει τη μεγάλη επίδραση που έχει στο σώμα της
περισσότερα
10:24 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη 46χρονος για την παράσυρση και εγκατάλειψη άνδρα με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Οδηγός μοτοσυκλέτας συνελήφθη, ως εμπλεκόμενος στην παράσυρση και εγκατάλειψη ενός 44χρονου στ...
10:16 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε ο Ανδρέας Θεοφίλου – Τα συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ

Πέθανε ο Ανδρέας Θεοφίλου, αγωνιστής της Αριστεράς, εκ των ιδρυτών, το 1963, του Συνδέσμου Νέω...
09:58 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στην Πειραιώς – Αυξημένη κίνηση στο σημείο

Τροχαίο συνέβη πριν από λίγο στην Πειραιώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση στο σημεί...
09:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Απάτες με επιστροφή ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν 4 από τους 8 κατηγορούμενους – Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και οι οποίοι φέρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης