Σερβία: Ένας νεκρός και 3 αγνοούμενοι έπειτα από ανατροπή σκάφους στον Δούναβη

Ένα σκάφος ανατράπηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, στον ποταμό Δούναβη κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία.

Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ανασύρθηκε ένα νεκρός από τα παγωμένα νερά του Δούναβη ενώ εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία αναζητούν άλλα τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ