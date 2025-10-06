Γάλλος ποδηλάτης και σταρ του TikTok ανέβηκε στον Πύργο του Άιφελ – Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ ανάβασης σε χρόνο-«αστραπή»

Enikos Newsroom

διεθνή

ποδηλάτης Πύργος του Άιφελ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Γάλλος ποδηλάτης και σταρ του TikTok, Aurélien Fontenoy, έγραψε ιστορία ανεβαίνοντας με το ποδήλατό του τα 686 σκαλοπάτια του Πύργου του Άιφελ, σπάζοντας ένα ρεκόρ που άντεξε περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Καταγράφοντας χρόνο 12 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον δεύτερο όροφο του εμβληματικού μνημείου στο Παρίσι -το υψηλότερο σημείο που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω σκάλας- καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Hugues Richard από το 2002, σχεδόν επτά λεπτά πιο γρήγορα.


Ο 35χρονος Fontenoy, πρώην επαγγελματίας αθλητής του mountain bike και σήμερα δημιουργός περιεχομένου με εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, κατάφερε να ολοκληρώσει μια πρόκληση που λίγοι θα τολμούσαν καν να φανταστούν.

Η επίτευξη του ρεκόρ απαίτησε μήνες προετοιμασίας και ατελείωτες ώρες προπόνησης στο γυμναστήριο κάνοντας σχοινάκι, ενώ ο Fontenoy δεν είναι ξένος στις ασυνήθιστες αναβάσεις.

Έχει ήδη κατακτήσει και άλλα εμβληματικά κτίρια στο Παρίσι, αλλά και τον τηλεοπτικό πύργο του Ταλίν στην Εσθονία.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, το να οργανώσει μια προσπάθεια για να καταρρίψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ γύρω από το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Ευρώπης αποδείχθηκε μια πρόκληση εξίσου απαιτητική με την ίδια την ανάβαση. «Είναι μια πρόκληση που οργάνωσα ίσως πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε.

@aurelienfontenoy j’ai battu le record du monde de l ascension de la Tour Eiffel à vtt !!!! 686 marches pour grimper les 2 étages en 12min30s. (ancien record 19min). #vtt #record #recorddumonde #tiktok #velo ♬ son original – Aurelien Fontenoy


«Είχαμε μόνο μία ευκαιρία. Το τελευταίο ρεκόρ ήταν το 2002 και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να γίνει μια νέα προσπάθεια εδώ, γιατί είναι τεράστια δουλειά να το οργανώσεις. Έτσι είπα ότι δεν ήθελα να το χάσω. Ναι, είχα ένα μικρό άγχος. Επίσης, όταν λες στους φίλους σου “θα προσπαθήσω να σπάσω το ρεκόρ”, και το λες και στους χορηγούς σου, τότε όλοι περιμένουν κάτι από σένα», εξήγησε στο CNN Sports.

Όταν τελικά έφτασε στην κορυφή, το σώμα του είχε εξαντληθεί. «Όταν έφτασα στη γραμμή τερματισμού, ήμουν διαλυμένος, γιατί είναι 12 λεπτά, αλλά προσπάθεια στο 100% για 12 λεπτά», είπε.

Ο Fontenoy διαθέτει πλέον πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους τόσο στο TikTok όσο και στο YouTube, όπου ανεβάζει διάφορα βίντεο προκλήσεων, σεμινάρια τεχνικής και παρουσιάσεις ποδηλάτων. Όπως σημειώνει, «η ιδέα μου ήταν να δημιουργώ περισσότερο περιεχόμενο και να προσεγγίσω ένα ευρύτερο κοινό. Ήταν επίσης μια καλή ιδέα να δείξουμε τι είναι το άθλημα και να κάνουμε κάτι τρελό που δεν έχει ξαναγίνει στο χώρο».

«Ήταν ένα μεγάλο πρότζεκτ για μένα να πω, “ΟΚ, μπορούμε να συνδυάσουμε την πρόκληση με τη δημιουργία περιεχομένου στα social media”», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Fontenoy δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Όπως λέει, «Το σχέδιό μου είναι να ανέβω τους μεγαλύτερους πύργους του κόσμου. Ήδη βρίσκομαι σε επαφή με άλλους πύργους σε διάφορες χώρες».

«Το τελικό βήμα θα είναι να ανέβω τον Μπούρτζ Χαλίφα, τον ψηλότερο πύργο του κόσμου».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρόνιες ασθένειες: Πώς μπορούμε να τις προλάβουμε, σύμφωνα με μελέτη

Πότε μπορεί να είναι η καούρα και ο εμετός σύμπτωμα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία – Σε ποιες περιπτώσεις θα προβλέπεται «κούρεμα» των προσαυξήσεων

Τέλος από σήμερα το ΣΔΟΕ έπειτα από 27 χρόνια λειτουργίας: Στην ΑΑΔΕ οι αρμοδιότητες – Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς δίκες

Οι συλλέκτες ενέργειας ξεπερνούν την απόδοση Carnot χρησιμοποιώντας μη θερμικές καταστάσεις ηλεκτρονίων

H Google προειδοποιεί όλους τους χρήστες Android – «Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δίκτυα»
περισσότερα
12:12 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Πανικός σε αεροπορική πτήση: Επιβάτης που φορούσε «15 μάσκες» ούρλιαζε ότι οι ομοφυλόφιλοι «του προκαλούν καρκίνο»

Αναστάτωση στον αέρα σημειώθηκε σε πτήση από τη Μινεάπολη προς το Νιούαρκ, στις ΗΠΑ, όταν ένας...
12:02 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Λεκορνί: «Προσπάθησα να χτίσω έναν δρόμο – Δεν μπορείς να είσαι Πρωθυπουργός όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις»

Μετά την παραίτησή του, που βύθισε εκ νέου τη Γαλλία σε πολιτικό χάος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί πρ...
10:55 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο νέος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί – Βαθαίνει η πολιτική αβεβαιότητα

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε. Ο Λε...
10:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σερβία: Ένας νεκρός και 3 αγνοούμενοι έπειτα από ανατροπή σκάφους στον Δούναβη

Ένα σκάφος ανατράπηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, στον ποταμό Δούναβη κοντά στην πόλη Μπάτσκα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης