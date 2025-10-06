Γάλλος ποδηλάτης και σταρ του TikTok ανέβηκε στον Πύργο του Άιφελ – Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ ανάβασης σε χρόνο-«αστραπή»

Ο Γάλλος ποδηλάτης και σταρ του TikTok, Aurélien Fontenoy, έγραψε ιστορία ανεβαίνοντας με το ποδήλατό του τα 686 σκαλοπάτια του Πύργου του Άιφελ, σπάζοντας ένα ρεκόρ που άντεξε περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Καταγράφοντας χρόνο 12 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον δεύτερο όροφο του εμβληματικού μνημείου στο Παρίσι -το υψηλότερο σημείο που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω σκάλας- καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Hugues Richard από το 2002, σχεδόν επτά λεπτά πιο γρήγορα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη La tour Eiffel (@toureiffelofficielle)



Ο 35χρονος Fontenoy, πρώην επαγγελματίας αθλητής του mountain bike και σήμερα δημιουργός περιεχομένου με εκατομμύρια ακόλουθους στα social media, κατάφερε να ολοκληρώσει μια πρόκληση που λίγοι θα τολμούσαν καν να φανταστούν.

Η επίτευξη του ρεκόρ απαίτησε μήνες προετοιμασίας και ατελείωτες ώρες προπόνησης στο γυμναστήριο κάνοντας σχοινάκι, ενώ ο Fontenoy δεν είναι ξένος στις ασυνήθιστες αναβάσεις.

Έχει ήδη κατακτήσει και άλλα εμβληματικά κτίρια στο Παρίσι, αλλά και τον τηλεοπτικό πύργο του Ταλίν στην Εσθονία.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, το να οργανώσει μια προσπάθεια για να καταρρίψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ γύρω από το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Ευρώπης αποδείχθηκε μια πρόκληση εξίσου απαιτητική με την ίδια την ανάβαση. «Είναι μια πρόκληση που οργάνωσα ίσως πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε.



«Είχαμε μόνο μία ευκαιρία. Το τελευταίο ρεκόρ ήταν το 2002 και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να γίνει μια νέα προσπάθεια εδώ, γιατί είναι τεράστια δουλειά να το οργανώσεις. Έτσι είπα ότι δεν ήθελα να το χάσω. Ναι, είχα ένα μικρό άγχος. Επίσης, όταν λες στους φίλους σου “θα προσπαθήσω να σπάσω το ρεκόρ”, και το λες και στους χορηγούς σου, τότε όλοι περιμένουν κάτι από σένα», εξήγησε στο CNN Sports.

Όταν τελικά έφτασε στην κορυφή, το σώμα του είχε εξαντληθεί. «Όταν έφτασα στη γραμμή τερματισμού, ήμουν διαλυμένος, γιατί είναι 12 λεπτά, αλλά προσπάθεια στο 100% για 12 λεπτά», είπε.

Ο Fontenoy διαθέτει πλέον πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους τόσο στο TikTok όσο και στο YouTube, όπου ανεβάζει διάφορα βίντεο προκλήσεων, σεμινάρια τεχνικής και παρουσιάσεις ποδηλάτων. Όπως σημειώνει, «η ιδέα μου ήταν να δημιουργώ περισσότερο περιεχόμενο και να προσεγγίσω ένα ευρύτερο κοινό. Ήταν επίσης μια καλή ιδέα να δείξουμε τι είναι το άθλημα και να κάνουμε κάτι τρελό που δεν έχει ξαναγίνει στο χώρο».

«Ήταν ένα μεγάλο πρότζεκτ για μένα να πω, “ΟΚ, μπορούμε να συνδυάσουμε την πρόκληση με τη δημιουργία περιεχομένου στα social media”», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Fontenoy δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Όπως λέει, «Το σχέδιό μου είναι να ανέβω τους μεγαλύτερους πύργους του κόσμου. Ήδη βρίσκομαι σε επαφή με άλλους πύργους σε διάφορες χώρες».

«Το τελικό βήμα θα είναι να ανέβω τον Μπούρτζ Χαλίφα, τον ψηλότερο πύργο του κόσμου».