Φάμελλος: Επιστολή για κοινή πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου «εργασιακού μεσαίωνα»

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Φάμελλος: Επιστολή για κοινή πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου «εργασιακού μεσαίωνα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητεί την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του “αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης”.

«Ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων, που αγωνίζονται για καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα», επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

12:16 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Οι «βόλτες» του Piri Reis στο Αιγαίο

Επιστρέφει προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα το τουρκικό ερευνητικό Piri Reis, όχι για πολύ όμως, ...
11:19 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Δρίτσας στο enikos.gr: Θα κρατήσω την έδρα και θα ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ – Είμαι στη Νέα Αριστερά

Θα κρατήσω την έδρα και θα ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε στο enikos.gr ο Θοδωρής Δρίτσ...
10:50 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Στον Θοδωρή Δρίτσα η έδρα του Αλέξη Τσίπρα – Πληροφορίες ότι θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά

Την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα σήμερα επιβεβαιώνοντα...
10:25 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – «Ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες»

Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτηση του από το β...
