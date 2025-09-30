Ρέμος για υπόθεση Μπισμπίκη: «Η Δέσποινα Βανδή είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη αλλά δίπλα του και τον στηρίζει»

Για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη ρωτήθηκε ο Αντώνης Ρέμος από δημοσιογράφους που βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Ηρώδειο, για την συναυλία του.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν για να είναι λίγο πιο προσεκτικός» ανέφερε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής

«Μίλησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη αλλά δίπλα του και τον στηρίζει» συμπλήρωσε ο Αντώνης Ρέμος.