Θεωρεί ότι ο γάμος του ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του – «Ζηλεύει τις ζωές των άλλων στα social media»

Μεγαλώνοντας, πιστεύουμε ότι ο γάμος είναι ένα ορόσημο στη ζωή μας και καθορίζει το πώς θα διαχειριστούμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της ζωής. Τα στατιστικά των διαζυγίων ωστόσο, αποδεικνύουν ότι, οι τέλειοι γάμοι μάλλον δεν υπάρχουν και, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν μετανιώσει για αυτή τους την απόφαση.

Δυστυχώς, αυτό βιώνει ένας άνδρας ο οποίος αισθάνεται πως, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του, ήταν ο γάμος του με τη γυναίκα του.

“Όλοι μου έλεγαν ότι με τον γάμο η ζωή μου θα ήταν ήρεμη, σταθερή, με σκοπό. Αυτό που βιώνω εγώ, είναι ένα στρες που δεν είχα φανταστεί ποτέ μου”, περιγράφει ο ίδιος.

Όταν πρωτογνώρισε τη γυναίκα του, ένιωθε πως, όλα κυλούσαν φυσικά. Πήγαιναν ταξίδια, γελούσαν. Ακόμη και κάτι απλό, έμοιαζε με “περιπέτεια”.

Τα χρόνια πέρασαν και τώρα, στον γάμο του, νιώθει ότι πρέπει να περπατάει “με την πλάτη στον τοίχο”.

Αν και προσπαθεί όσο ποτέ του, η γυναίκα του δεν το εκτιμά.

“Νιώθω συνεχώς ανεπαρκής”

Πάντα κάτι δεν είναι σωστό: “Το σπίτι, ένας λογαριασμός, τα σχέδια για το μέλλον”, εξηγεί. Όσο για τη γυναίκα του, δεν είναι εκείνη που ερωτεύτηκε. Τα βράδια, σκρολάρει ατελείωτες ώρες στο κινητό, ζηλεύοντας την εξιδανικευμένη ζωή των άλλων στα social media.

O άνδρας αναρωτιέται αν αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, που συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια.

Ξέρει καλά ότι δεν μπορεί ν’ ανταγωνιστεί τα πολυτελή διαμερίσματα και τις αξιοζήλευτες διακοπές άλλων ζευγαριών. Καμιά φορά, αναπολεί την ευκολία και την ηρεμία της εργένικης ζωής.

“Τότε, αν έκανα ένα λάθος, απογοήτευα μόνο τον εαυτό μου. Τώρα, ό,τι και αν κάνω, νιώθω ότι έχω απογοητεύσει τη γυναίκα μου”, παραδέχεται.

Έχει καταλάβει πως, η εμπειρία του δικού του γάμου, δεν είναι όπως όλων των ζευγαριών. Υπάρχουν γυναίκες που προσπαθούν για τη σχέση τους.

Η απόφασή του παντρευτεί, τον έχει οδηγήσει σε μια ζωή που ποτέ δεν ήθελε και σήμερα, μετανιώνει για αυτή.