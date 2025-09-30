Διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή τον ενοχλούσαν τα κιλά της εγκυμοσύνης της – Είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να τον παντρευτεί

Διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή τον ενοχλούσαν τα κιλά της εγκυμοσύνης της – Είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να τον παντρευτεί

Μια 37χρονη Σκωτσέζα που μετακόμισε στην Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, για να παντρευτεί τον άνδρα που γνώρισε μέσω της πλατφόρμας Χ (τότε Twitter), βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και διαμελισμένη μέσα στο σπίτι της, λίγο μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Η June Bunyan βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λος Φέλιζ τους Λος Άντζελες, όταν οι αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του σημείου, μία εβδομάδα μετά τον φόνο της, αναφέρει η New York Post.

Σύμφωνα με το δίκτυο KCAL, ο 25χρονος σύζυγός της, Jonathan Renteria, είχε προηγουμένως αποπειραθεί να αυτοκτονήσει σε ξενοδοχείο της κομητείας Βεντούρα στις 11 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας σημείωμα στο οποίο φέρεται να παραδεχόταν τη δολοφονία της.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τότε τη διαμελισμένη σορό της γυναίκας σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

«Την είδα να τη μεταφέρουν μέσα σε πολλαπλές σακούλες για πτώματα», δήλωσε η γειτόνισσα Αριέλ Μίλερ στο κανάλι KTLA. «Η πρώτη σακούλα που κατέβασαν… είπα ότι δεν μπορεί να είναι όλη εκεί. Και μετά κατέβηκε και δεύτερη σακούλα, κι εκεί κατάλαβα ότι δεν ήταν σε ένα κομμάτι».

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, ο Renteria, που επέζησε της απόπειρας αυτοκτονίας, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία και τον διαμελισμό της συζύγου του.

Η αιτία θανάτου της Bunyan ήταν τραύματα στον λαιμό.

Η Bunyan είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ περίπου πριν από 18 μήνες, με όνειρο να σπουδάσει και να γίνει δικηγόρος ώστε να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους. Παντρεύτηκε τον Renteria λίγο μετά την άφιξή της και πρόσφατα έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, το οποίο βρέθηκε σώο.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν φίλοι της, η γέννηση του παιδιού φαίνεται ότι ενέτεινε την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, με εκείνον να κάνει σκληρά σχόλια για τα κιλά που είχε πάρει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με μια γειτόνισσα, η Bunyan είχε πρόσφατα εξομολογηθεί στους φίλους της ότι δεν ένιωθε πλέον πως μπορούσε να «εξαρτάται από» τον άνδρα της και ότι «ποτέ δεν τον είχε δει τόσο κακό». Η ίδια πρόσθεσε: «Προσπαθούσε να φύγει, και τότε εκείνος τη σκότωσε».

Η οικογένεια της Bunyan έχει δημιουργήσει σελίδα εκστρατείας στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να μεταφερθούν τα λείψανά της πίσω στη Σκωτία. Ο Renteria παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το KTLA.

09:40 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

09:25 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

08:08 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

07:45 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

