Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο

Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», συνεχίζεται απόψε με νέο επεισόδιο.

Η άφιξη του Μανούσου στη Μάνη ενοχλεί την Ερωφίλη, καθώς αναγκάζεται να βλέπει τον Στάθη στα κρυφά, αλλά ενοχλεί και τον Λυκούργο που θεωρεί ότι ο Μανούσος κρατάει ακόμα κακία για την παλιά βεντέτα κι έχει βάλει στο μάτι τον Παρασκευά που έχει το επίθετό του. Ο Στέφανος συμβουλεύεται την παιδοψυχολόγο σχετικά με την αντίδραση της Μαλένας κι εκείνη τον καθησυχάζει, θεωρώντας πως η ανάκτηση της ομιλίας της είναι ζήτημα χρόνου.

Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο, ενώ η Αριάδνη προχωράει στη δεύτερη φάση της εξωσωματικής. Η Ισμήνη ενημερώνει τον Λυκούργο για το σκηνικό που είδε στην Κρήτη και ο Λυκούργος υποψιάζεται ότι ο Μανούσος είναι μπλεγμένος σε παρανομίες. Ο Στέφανος λαμβάνει τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας και βεβαιώνεται πως η Μαλένα είναι παιδί του.

Η Κούλα κι ο Γιώργος επισκέπτονται ένα spa στην Καλαμάτα αγνοώντας πως στον ίδιο χώρο βρίσκονται κι ο Δημοσθένης με την Αμαλία. Η Αθηνά επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να εξηγήσει την κατάστασή της στον Ανδρέα και να λήξει τη συνεργασία τους, αλλά εκείνος της κάνει μια αντιπρόταση που την αφήνει άφωνη.

 Η Αθηνά συμφωνεί με τον Ανδρέα να μετακομίσει μαζί του στις Βρυξέλλες και το μόνο που μένει είναι να πείσει γι΄ αυτή την αλλαγή στη ζωή τους και τη Φιλιώ. Η Κούλα με τον Λεοντιάδη και ο Δημοσθένης με την Αμαλία κάνουν διακοπές στο ίδιο ξενοδοχείο στην Καλαμάτα και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον και να αποκαλυφθεί η απιστία του Δημοσθένη στην Ασπασία.

Στο μεταξύ, ο Κουράκος συνεχίζει την έρευνα για να βρει τον δολοφόνο της Πολυξένης. Η Φιλιώ, που είναι τιμωρημένη, αντιδρά πολύ άσχημα και απρόβλεπτα. Η Μαργαρίτα τηλεφωνεί απελπισμένη στην Αθηνά και της το λέει. Ο Στέφανος ενημερώνεται από τον Λυκούργο για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει προκειμένου να αναγνωρίσει τη Μαλένα ως κόρη του.

Η Αθηνά και ο Ανδρέας συνειδητοποιούν ότι τα σχέδια που έκαναν είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν. Η Άννα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος από τους βιαστές της. Ο Βαρώτσος ζητάει από την Ιουλία να διαλύσουν τον συνεταιρισμό και η Μαλένα, ακόμα μια φορά με μια αντίδρασή της θα εκπλήξει τον Στέφανο.

