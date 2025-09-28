Γάμος κατέληξε σε τραγωδία: Ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη

Ένας γάμος στην Αίγυπτο κατέληξε σε τραγωδία, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη.

Ο Άσραφ Αμπού Χάκαμ εθεάθη σε βίντεο να γιορτάζει τη χαρμόσυνη περίσταση στο Κυβερνείο του Ασουάν την Πέμπτη πριν συμβεί η τραγωδία.

Στο βίντεο, ο Χάκαμ εμφανίζεται να κρατάει χέρι-χέρι τη νέα του σύζυγο καθώς χόρευαν μαζί μπροστά σε φίλους και συγγενείς.

Τόσο αυτός όσο και η νύφη κουνούσαν μπαστούνια Saidi – ένα συμπαγές κοντάρι που χρησιμοποιείται στον παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό Saidi – λίγο πριν την τραγωδία. Ο Χάκαμ φαίνεται στο βίντεο να καταρρέει ξαφνικά στο έδαφος κρατώντας το χέρι της γυναίκας του.

Οι καλεσμένοι συσπειρώθηκαν γύρω του σε μια προσπάθεια να του προσφέρουν βοήθεια, καθώς το βίντεο τον κατέγραψε να είναι ξαπλωμένος ανάσκελα στην πίστα.

Η αισιόδοξη μουσική και τα γέλια αντικαταστάθηκαν γρήγορα από κραυγές. Δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψής του απέτυχαν και οι γιατροί αργότερα επιβεβαίωσαν ότι είχε υποστεί  καρδιακή ανακοπή, αναφέρει το Gulf News.

