Δήμος Αθηναίων: Δοκιμαστική ήχηση σειρήνων και καμπανών την Τετάρτη – Δείτε τις ώρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καμπάνες

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη την επικράτεια.

Οι σειρήνες συναγερμού και οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25» (26/09 – 03/10/2025), η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Χρονοδιάγραμμα ήχησης σειρήνων και καμπανών:

  • Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επιθέσεως, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
  • Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων.
  • Τοπική ώρα 11:30, προειδοποιητικός συναγερμός ήχησης κατά ΧΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά) απειλής, διάρκειας δύο λεπτών.
  • Τοπική ώρα 11:35, λήξη του προειδοποιητικού συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:45, λήξη συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:50, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).
  • Τοπική ώρα 12:55, η ήχηση αφορά την συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Οι καμπάνες των εκκλησιών θα χτυπούν ταυτόχρονα με τις σειρήνες: με βραχείς και γρήγορους κωδωνισμούς διάρκειας ενός λεπτού (1΄) για τη σήμανση συναγερμού, και με διαφορετικούς ήχους για τη λήξη του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι η οξεία ιγμορίτιδα και γιατί ανάγκασε τη Βασίλισσα Camilla να αποσυρθεί από δημόσια εκδήλωση

«Εθισμένη στο τσάι» που έπινε 20 φλιτζάνια την ημέρα με 4 κουταλιές ζάχαρη, έχασε 38 κιλά – Τι τη βοήθησε στην απώλεια βάρο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες – Οι πιέσεις της Κομισιόν και το χρονοδιάγραμμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων

Προσομοιώσεις 3D «particle-in-cell» αποκαλύπτουν την πρώτη αληθινή σταθερή κατάσταση σε ταραγμένο πλάσμα

Πότε λήγει η δωρεάν προσφορά ενημερώσεων των Windows από τη Microsoft;
περισσότερα
11:52 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση του Νίκου Πλακιά – Καταγγέλλει διαρροή φωτογραφιών με σορούς θυμάτων

Την οργή του Νίκου Πλακιά, του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό...
11:50 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Συνεχίζονται μέχρι το βράδυ οι καταιγίδες σε 10 περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σήμερα Κυριακή 28-9-2025 σύ...
10:30 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Νέος ΚΟΚ: Τσουχτερό πρόστιμο για τις σακούλες με ψώνια που μεταφέρονται στην καμπίνα του αυτοκινήτου

Ο ανανεωμένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας βρίσκεται πλέον σε πλήρη ισχύ και προβλέπει πιο αυστη...
09:49 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες για 20 ώρες» – Οι 10 περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά έχει προκαλέσει σταδιακή μεταβολή του κ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης